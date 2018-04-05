Трест, который строил. История гостиницы "Россия"и бани на Пионерской

В апреле легендарный Куйбышевский строительно-монтажный трест №11 отмечает 75-летие. За несколько десятилетий он возвел столько жилых домов, производственных корпусов, общественных зданий, в том числе знаковых для Куйбышева-Самары, что городская застройка, по сути,тбыла увеличена вдвое. «Самарская газета» в выпусках «Районного масштаба» рассказывает о самых интересных объектах. Информацию редакции предоставил заслуженный строитель России, почетный гражданин города Самары Виталий Симонов, прошедший путь от мастера до управляющего трестом.



Самарский район - это прежде всего историческое ядро города. Застраивали его лишь точечно. Хотелось, чтобы здесь появились действительно интересные архитектурные сооружения, которые были бы органично вписаны в старые кварталы. Именно таким объектом стала Самарская филармония - по сути, вновь построенная специалистами треста №11 на месте прежнего обветшавшего здания. Она сохранила облик предшественника - театра «Олимп», шедевра в стиле модерн.



Филармония - точка исторического притяжения



- Эпопея строительства филармонии заслуживает описания в отдельной книге. Я помню процесс создания этого замечательного сооружения во всех деталях, хотя торжественное открытие состоялось давно - 22 июня 1988 года, - рассказывает Виталий Симонов. - Многие наши специалисты приложили руку к возведению уникального объекта, и прежде всего прораб, заслуженный строитель РСФСР Роза Салиховна Мусина. Это человек, полностью отдававший себя работе. Ее детьми стали здания, которые она любила и пестовала, доказав всем, что строительство - не только мужская профессия. Филармония стала последним объектом Розы Салиховны перед выходом на пенсию.



Задача была поставлена сложнейшая: заново построить здание на месте прежнего, со- единив привычный горожанам облик театра-цирка «Олимп» 1907 года и новейшие технологии, материалы конца XX века. В старых стенах выступали Федор Шаляпин, Леонид Собинов, Иван Козловский, Александр Блок. Сооружение многие называли памятником русского провинциального модерна, хотя и несколько перегруженным декоративными элементами - барельефами, скульптурами, лепным орнаментом. Все это надо было учитывать строителям 80-х годов, чтобы воссоздать шедевр, в котором красота архитектурного стиля зазвучала бы по-новому. Ветераны треста сегодня говорят с уверенностью: сложнейшую задачу они выполнили. Самарская филармония вот уже 30 лет является одной из визитных карточек города.



На уникальном объекте нашлось место и лепнине, сохраненной от старого здания, и маскам, пегасам, световому фонарю, скульптурам Поэта и Музы.



- Внешне получилось похоже, но внутри все стало другим - современным, удобным, просторным, солнечным, - отмечает Виталий Симонов. - Когда Феликс Мкртчан, выдающийся мастер по гипсопротяжным конструкциям, приехал в Куйбышев после завершения работ в Воронежском оперном театре, я убедил его взяться за оформление зрительного зала филармонии. Он с радостью согласился. Надо отдать должное архитектору Юрию Храмову - он не стал сопротивляться новациям Мкртчана. И городские власти одобрили идею сделать интерьер в виде раковины, как на картине Боттичелли «Рождение Венеры». Сегодня мы уже не можем представить зрительный зал филармонии другим.



Новое жилье старой Самары



Коллектив треста №11 построил в Самарском районе несколько очень интересных жилых зданий, которые удачно вписались в исторические кварталы и, что важно, не превысили традиционно сложившуюся этажность в этой части города. На углу улиц Ленинградской и Максима Горького возвели очень красивый краснокирпичный шестиэтажный дом со встроенно-пристроенными помещениями и башенкой «под старину» на крыше. Ветераны вспоминают, что декор здесь впервые в области был выполнен укороченной стороной кирпича, профессионалы называют это «облицовка тычком». Фасад получился необычным, заиграл особым рисунком. Идею руководитель треста привез из Москвы, именно там он увидел подобный способ.



Еще один запоминающийся жилой дом, построенный коллективом треста, - на углу улиц Ленинградской и Фрунзе. На его первом этаже располагается ювелирный магазин. Своеобразным украшением фасада служат удлиненные балконы. Когда этот дом был сдан, многие называли его одним из самых престижных в городе. Дальше по улице Ленинградской предприятие возвело еще одно здание, на первом этаже которого изначально располагался военный универмаг.



По заказу треста «Нефтехиммонтаж» был построен жилой дом на улице Венцека, недалеко от Троицкого рынка. Тоже красиво, монументально, с вниманием к старой Самаре.



Наиболее значимые объекты, построенные коллективом треста №11 в Самарском районе:



- воссозданное здание Самарской филармонии;

- административное здание на улице Некрасовской, где ныне расположено одно из подразделений Росреестра;

- несколько интересных жилых домов, вписанных в историческую среду старых кварталов, на улицах Некрасовской, Садовой, Самарской;

- гостиница «Россия» в комплексе речного вокзала;

- баня на улице Пионерской;

- административный корпус для нефтяной организации на углу улиц Самарской и Льва Толстого;

- административный корпус для нефтяной организации на улице Ленинградской между Ленинской и Садовой;

- детский сад на улице Некрасовской напротив Покровского собора;

- крестильня на территории Покровского собора;

- корпус банка на пересечении улиц Фрунзе и Венцека на фундаменте здания дореволюционной постройки.