10 апреля 2018 года,
18:35
$ 58.57    71.88   Нефть 50.68 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
Час пешком
Самарская экспедиция
Самарские усадьбы: время возрождения
Исторические версии
ЧМ-2018
Самарский характер
Куйбышев - запасная столица
Только у нас
Медицина
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Политика конфиденциальности
Главная/Лента новостей/

Трест, который строил. История "Шипки", "Огонька" и поликлиники №6

В апреле легендарный Куйбышевский строительно-монтажный трест №11 отмечает 75-летие. За несколько десятилетий он возвел столько жилых домов, производственных корпусов, общественных зданий, в том числе знаковых для Куйбышева-Самары, что городская застройка, по сути, была увеличена вдвое. «Самарская газета» в выпусках «Районного масштаба» рассказывает о самых интересных объектах. Информацию редакции предоставил заслуженный строитель России, почетный гражданин города Самары Виталий Симонов, прошедший путь от мастера до управляющего трестом. 

Благодаря сотрудникам треста №11 в Промышленном районе кварталы выросли буквально в чистом поле.

По воспоминаниям старожилов, на месте нынешней улицы Стара-Загора до начала массовой застройки стояли лишь бывшая помещичья усадьба и военные казармы вдоль нынешней Ново-Вокзальной. Еще был танкодром у Воронежских озер и ниже - корпуса Томашевской больницы. Вокруг простирались заросшие кустарником поля и небольшие массивы редколесья. В 60-е годы сюда пришла большая стройка. Один за другим появлялись целые кварталы. Большинство зданий возводил коллектив треста №11.

- В 1965 году началась массовая застройка северо-восточной части города, чтобы переселить людей из бараков и коммуналок в новые дома, рядом с которыми располагалась бы вся необходимая инфраструктура, - рассказывает Виталий Симонов. - Детальный проект был разработан за два года группой архитекторов в составе Алексея Моргуна, Юрия Храмова, Виталия Голосова, Валентина Ларионова и других специалистов. Стержнем застройки была выбрана аллея, проходившая через всю территорию. Она стала улицей Стара-Загора.

Первыми были построены кирпичные пятиэтажные жилые дома между улицами XXII Партсъезда и Ново-Вокзальной. И крупнопанельные пятиэтажки в 6-м микрорайоне в границах улиц XXII Партсъезда и Советской Армии. Здания росли буквально на глазах. Рядом были созданы социально-культурные объекты, они становились украшением города. Самые интересные - парк имени Гагарина, кинотеатр «Шипка», бульвар с фонтанами, клумбами и мозаичными панно на улице Стара-Загора, отреставрированная помещичья усадьба, парковая территория Воронежских озер, первый в городе и области дом молодежного жилого комплекса…

Ветераны треста вспоминают, что здесь опробовали передовые технологии строительства. Например, начали применять свайный фундамент. Новаторский был проект, куйбышевцы за это взялись одними из первых в стране. С 1969 года в районе начали возводить панельные девятиэтажки. Вместе с 11-м трестом трудились сотрудники еще нескольких организаций, часть домов строили силами заводов - авиационного, имени Фрунзе, «Прогресс».

Работы по благоустройству во многом брали на себя горожане. В озеленении новых улиц участвовали практически все предприятия Безымянки. В дни субботников сюда выходили и стар и млад. Кварталы быстро приобретали ухоженный вид. Высаженные тогда деревья и сегодня растут вдоль проезжей части, на бульварах, во дворах и скверах. Многие самарцы считают очень верным архитектурное решение этого района - не сплошная застройка жильем и объектами соцкультбыта, а выделение нескольких зон отдыха.

Дом с мозаикой

Всем, кто бывал на улице Стара-Загора, известна мозаика на торце дома №70. Автором эскиза в конце 70-х годов стал тогда еще начинающий живописец Рудольф Баранов. Сегодня он - заслуженный художник России, академик Российской академии художеств.

Эскиз мозаики Рудольфу Баранову заказал Куйбышевский обком КПСС. Художник предложил пять вариантов, в итоге был выбран символически-строгий. Проект утвердили в Москве, а затем Баранов помогал воплотить идею в жизнь. На домостроительном комбинате выкладывали элементы мозаики на блочных панелях и запекали в печах. Затем на месте монтировали уже цветные детали. Принимать готовую мозаику приезжали специалисты из Москвы, остались довольны.

Детский сад с «изюминкой»

В 1983 году головное предприятие «Куйбышевглавсредневолжстрой» приняло решение создать в нашем городе детский сад с «изюминкой», выдумкой, использованием неординарных технологий.

- Руководитель вызвал меня в свой кабинет, поставил задачу и дал широкие полномочия, - вспоминает Виталий Симонов. - Наши специалисты, привыкшие к огромным объемам и вследствие этого к щадящей приемке качества работ, поначалу восприняли идею в штыки. Потому что требовалось большое количество дополнений к проекту - цветная мозаика, деревянные скульптуры, чеканка, живопись, паркет, полы из полированного мрамора и гранита, необычная штукатурка, пирамиды по периметру здания, бутовая кладка крепостей с шатровыми покрытиями и шпилями с изображением сказочных героев… Хотелось сделать детсад таким, чтобы туда радостно было приходить и ребятишкам, и взрослым. Постепенно творчество увлекло весь коллектив, буквально на глазах стало создаваться рукотворное чудо. И даже те, кто сначала был недоволен сложностью работ, предлагали все новые и новые решения.

Чтобы придать комплексу особый колорит, на входе был установлен светильник из колеса телеги, привезенного из села Екатериновка. На площадке у здания появились избушка на курьих ножках, плывущая ладья, скульптуры скоморохов, крепость с пушками, деревянная Аленушка, тоннели и дорожки для детских автомобилей. Среди строгих линий близлежащих крупнопанельных домов детский сад «Русичи» стал ожившей сказкой.

В 1984 году он был сдан в эксплуатацию с оценкой «отлично». А сейчас инициативная группа обратилась в администрацию города с просьбой присвоить всему кварталу с «Русичами» памятное имя. Чтобы он назывался «микрорайон «Строитель» имени ветеранов треста №11». Если решение будет принято, это станет данью уважения труду многих специалистов отрасли. 

Наиболее значимые объекты, построенные в Промышленном районе коллективом треста №11:

- комплексная застройка улиц Стара-Загора, XXII Партсъезда, сетки улиц, прилегающих к проспекту Кирова, с детскими садами, школами, поликлиниками, магазинами, бульварами, скверами;
- оформление парка имени Гагарина: бутовая кладка ограждения территории, здание администрации;
- оформление территории Воронежских озер;
- поликлиника №6 на улице Стара-Загора;
- кинотеатры «Шипка», «Огонек», «Юность» и «Самара» (ныне демонтирован);
- здание бывшего Промышленного райкома на углу улиц Стара-Загора и Ново-Вокзальной. Рядом находится бывшая помещичья усадьба, которая была отреставрирована по инициативе и силами треста №11;
- госпиталь ветеранов войн на улице Ставропольской;
- микрорайон «Строитель» с детским садом «Русичи» на Московском шоссе;
- крытый рынок на Безымянке.
Дата: 10 апреля 2018 , 11:32
191
Автор текста: Ирина Шабалина
Автор фото: Владимир Пермяков
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Лента новостей
Фасад кинотеатра «Художественный» обновят
10 апреля 2018
101
Фасад кинотеатра «Художественный» обновят
no photo
10 апреля 2018
100
В Самаре пройдет фестиваль доброго кино
На железнодорожном вокзале Самары появится Волк Забивака
10 апреля 2018
120
На железнодорожном вокзале Самары появится Волк Забивака
В самарских колониях начали производить светоотражающие жилеты
10 апреля 2018
123
В самарских колониях начали производить светоотражающие жилеты
В Самаре увеличат количество автобусов на маршрутах №№1 и 50
10 апреля 2018
224
В Самаре увеличат количество автобусов на маршрутах №№1 и 50
Дмитрий Азаров отклонил решение губдумы о смягчении закона для мелких
10 апреля 2018
208
Дмитрий Азаров отклонил решение губдумы о смягчении закона для мелких "разливаек"
В этом году в Самарской области начнут строить восемь новых школ
10 апреля 2018
584
В этом году в Самарской области начнут строить восемь новых школ
Как пройдет в Самаре
10 апреля 2018
168
Как пройдет в Самаре "Тотальный диктант"
Больницы Самары закупали лекарства по ценам в пять раз выше розничных
10 апреля 2018
233
Больницы Самары закупали лекарства по ценам в пять раз выше розничных
Лента новостей
10 апреля 2018 , 17:16
101
Фасад кинотеатра «Художественный» обновят
К инотеатр на  улице Куйбышева, 103 , находится в здании - объекте культурного...
10 апреля 2018 , 17:00
100
В Самаре пройдет фестиваль доброго кино
В субботу, 14 апреля, в 14.00 в кинотеатре ТК «Амбар» (Южное шоссе, 5) состоится...
10 апреля 2018 , 16:14
120
На железнодорожном вокзале Самары появится Волк Забивака
Фигура Официального Талисмана ЧМ-2018 сделана из армированного стеклопластика. 
10 апреля 2018 , 15:44
123
В самарских колониях начали производить светоотражающие жилеты
Согласно новым поправкам в ПДД, с 18 марта водители обязаны надевать такую одежду при остановке...
10 апреля 2018 , 14:17
224
В Самаре увеличат количество автобусов на маршрутах №№1 и 50
Жители жалуются на то, что на линии работает мало машин.
7 апреля 2018 , 13:57
34
В Самаре реализуется все больше проектов по патриотическому воспитанию
В городской думе состоялось заседание координационного совета по патриотическому воспитанию. 
7 апреля 2018 , 13:53
40
В Самаре прошел фестиваль студенческого творчества
Фестиваль студенческого творчества «Веснушка-2018», о котором уже писала...
5 апреля 2018 , 13:48
42
Самарские школьники могут принять участие в уникальной акции «Мы - граждане России»
Патриотическое воспитание и поддержка нового поколения - одно из приоритетных направлений...
10 апреля 2018 , 13:45
208
Дмитрий Азаров отклонил решение губдумы о смягчении закона для мелких "разливаек"
Согласно поправкам, заведения общепита могли продавать алкоголь на розлив на первых этажах жилых...
10 апреля 2018 , 13:32
584
В этом году в Самарской области начнут строить восемь новых школ
Они в сумме смогут принять более восьми тысяч учеников. 
Все новости
Выбор читателей
Выбор редакции
В Самаре в этом году отремонтируют около 40 участков дорог. Список
20 марта 2018
3326
1
В Самаре в этом году отремонтируют около 40 участков дорог. Список
Ремонт пройдет в рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные...
15 марта 2018
1999
В Самарской области достроят кардиологический центр
Об этом сообщил врио губернатора Дмитрий Азаров во время прямого эфира на телеканале...
В Самаре появились места памяти жертв трагедии в Кемерово
27 марта 2018
1869
В Самаре появились места памяти жертв трагедии в Кемерово
Жители оставляют на улицах игрушки и цветы в память о детях, погибших при пожаре в ТЦ...
28 марта 2018
1862
В Самаре перекрыто движение по Ново-Садовой из-за бесхозной сумки
Подозрительный предмет обнаружен в районе бывшего ДК «Современник».  
В Самарской области столкнулись четыре машины, погиб мужчина
19 марта 2018
1680
В Самарской области столкнулись четыре машины, погиб мужчина
Авария произошла в понедельник, 19 марта, в 10:20 в Красноярском районе.
В апреле изменится расписание движения электричек из Самары до Жигулевского Моря
26 марта 2018
790
В апреле изменится расписание движения электричек из Самары до Жигулевского Моря
С 1 апреля поезд № 6302/6301 по рабочим дням будет ходить от станции Пятилетка (отпр. 4.50) до...
В Самаре в 2018 году картами отремонтируют 38 участков дорог. Список улиц
2 апреля 2018
621
1
В Самаре в 2018 году картами отремонтируют 38 участков дорог. Список улиц
Работы выполнят компании «НПФ «XXI век» и «Автодоринжиниринг».
В Самаре на Волге под лёд провалилась лошадь
12 марта 2018
404
В Самаре на Волге под лёд провалилась лошадь
Инцидент произошел в субботу, 10 марта, около 14:30 на Вилоновском спуске.
Самарским бюджетникам поднимут минимальную зарплату
12 марта 2018
589
Самарским бюджетникам поднимут минимальную зарплату
В понедельник, 12 марта, комитет по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной...
Из-за утечки на Московском шоссе отключили воду в нескольких домах
12 марта 2018
521
Из-за утечки на Московском шоссе отключили воду в нескольких домах
На пересечении улицы Потапова и Московского шоссе прорвало трубу.
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Только у нас
Медицина
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Политика конфиденциальности
© 2011 - 2017 SGPRESS. Все права защищены.
Свидетельство регистрации СМИ выдано Роскомнадзором: ЭЛ № ФС 77 - 68396 от 27.01.2017
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.