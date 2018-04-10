Трест, который строил. История "Шипки", "Огонька" и поликлиники №6

В апреле легендарный Куйбышевский строительно-монтажный трест №11 отмечает 75-летие. За несколько десятилетий он возвел столько жилых домов, производственных корпусов, общественных зданий, в том числе знаковых для Куйбышева-Самары, что городская застройка, по сути, была увеличена вдвое. «Самарская газета» в выпусках «Районного масштаба» рассказывает о самых интересных объектах. Информацию редакции предоставил заслуженный строитель России, почетный гражданин города Самары Виталий Симонов, прошедший путь от мастера до управляющего трестом.



Благодаря сотрудникам треста №11 в Промышленном районе кварталы выросли буквально в чистом поле.



По воспоминаниям старожилов, на месте нынешней улицы Стара-Загора до начала массовой застройки стояли лишь бывшая помещичья усадьба и военные казармы вдоль нынешней Ново-Вокзальной. Еще был танкодром у Воронежских озер и ниже - корпуса Томашевской больницы. Вокруг простирались заросшие кустарником поля и небольшие массивы редколесья. В 60-е годы сюда пришла большая стройка. Один за другим появлялись целые кварталы. Большинство зданий возводил коллектив треста №11.



- В 1965 году началась массовая застройка северо-восточной части города, чтобы переселить людей из бараков и коммуналок в новые дома, рядом с которыми располагалась бы вся необходимая инфраструктура, - рассказывает Виталий Симонов. - Детальный проект был разработан за два года группой архитекторов в составе Алексея Моргуна, Юрия Храмова, Виталия Голосова, Валентина Ларионова и других специалистов. Стержнем застройки была выбрана аллея, проходившая через всю территорию. Она стала улицей Стара-Загора.



Первыми были построены кирпичные пятиэтажные жилые дома между улицами XXII Партсъезда и Ново-Вокзальной. И крупнопанельные пятиэтажки в 6-м микрорайоне в границах улиц XXII Партсъезда и Советской Армии. Здания росли буквально на глазах. Рядом были созданы социально-культурные объекты, они становились украшением города. Самые интересные - парк имени Гагарина, кинотеатр «Шипка», бульвар с фонтанами, клумбами и мозаичными панно на улице Стара-Загора, отреставрированная помещичья усадьба, парковая территория Воронежских озер, первый в городе и области дом молодежного жилого комплекса…



Ветераны треста вспоминают, что здесь опробовали передовые технологии строительства. Например, начали применять свайный фундамент. Новаторский был проект, куйбышевцы за это взялись одними из первых в стране. С 1969 года в районе начали возводить панельные девятиэтажки. Вместе с 11-м трестом трудились сотрудники еще нескольких организаций, часть домов строили силами заводов - авиационного, имени Фрунзе, «Прогресс».



Работы по благоустройству во многом брали на себя горожане. В озеленении новых улиц участвовали практически все предприятия Безымянки. В дни субботников сюда выходили и стар и млад. Кварталы быстро приобретали ухоженный вид. Высаженные тогда деревья и сегодня растут вдоль проезжей части, на бульварах, во дворах и скверах. Многие самарцы считают очень верным архитектурное решение этого района - не сплошная застройка жильем и объектами соцкультбыта, а выделение нескольких зон отдыха.



Дом с мозаикой



Всем, кто бывал на улице Стара-Загора, известна мозаика на торце дома №70. Автором эскиза в конце 70-х годов стал тогда еще начинающий живописец Рудольф Баранов. Сегодня он - заслуженный художник России, академик Российской академии художеств.



Эскиз мозаики Рудольфу Баранову заказал Куйбышевский обком КПСС. Художник предложил пять вариантов, в итоге был выбран символически-строгий. Проект утвердили в Москве, а затем Баранов помогал воплотить идею в жизнь. На домостроительном комбинате выкладывали элементы мозаики на блочных панелях и запекали в печах. Затем на месте монтировали уже цветные детали. Принимать готовую мозаику приезжали специалисты из Москвы, остались довольны.



Детский сад с «изюминкой»



В 1983 году головное предприятие «Куйбышевглавсредневолжстрой» приняло решение создать в нашем городе детский сад с «изюминкой», выдумкой, использованием неординарных технологий.



- Руководитель вызвал меня в свой кабинет, поставил задачу и дал широкие полномочия, - вспоминает Виталий Симонов. - Наши специалисты, привыкшие к огромным объемам и вследствие этого к щадящей приемке качества работ, поначалу восприняли идею в штыки. Потому что требовалось большое количество дополнений к проекту - цветная мозаика, деревянные скульптуры, чеканка, живопись, паркет, полы из полированного мрамора и гранита, необычная штукатурка, пирамиды по периметру здания, бутовая кладка крепостей с шатровыми покрытиями и шпилями с изображением сказочных героев… Хотелось сделать детсад таким, чтобы туда радостно было приходить и ребятишкам, и взрослым. Постепенно творчество увлекло весь коллектив, буквально на глазах стало создаваться рукотворное чудо. И даже те, кто сначала был недоволен сложностью работ, предлагали все новые и новые решения.



Чтобы придать комплексу особый колорит, на входе был установлен светильник из колеса телеги, привезенного из села Екатериновка. На площадке у здания появились избушка на курьих ножках, плывущая ладья, скульптуры скоморохов, крепость с пушками, деревянная Аленушка, тоннели и дорожки для детских автомобилей. Среди строгих линий близлежащих крупнопанельных домов детский сад «Русичи» стал ожившей сказкой.



В 1984 году он был сдан в эксплуатацию с оценкой «отлично». А сейчас инициативная группа обратилась в администрацию города с просьбой присвоить всему кварталу с «Русичами» памятное имя. Чтобы он назывался «микрорайон «Строитель» имени ветеранов треста №11». Если решение будет принято, это станет данью уважения труду многих специалистов отрасли.



Наиболее значимые объекты, построенные в Промышленном районе коллективом треста №11:



- комплексная застройка улиц Стара-Загора, XXII Партсъезда, сетки улиц, прилегающих к проспекту Кирова, с детскими садами, школами, поликлиниками, магазинами, бульварами, скверами;

- оформление парка имени Гагарина: бутовая кладка ограждения территории, здание администрации;

- оформление территории Воронежских озер;

- поликлиника №6 на улице Стара-Загора;

- кинотеатры «Шипка», «Огонек», «Юность» и «Самара» (ныне демонтирован);

- здание бывшего Промышленного райкома на углу улиц Стара-Загора и Ново-Вокзальной. Рядом находится бывшая помещичья усадьба, которая была отреставрирована по инициативе и силами треста №11;

- госпиталь ветеранов войн на улице Ставропольской;

- микрорайон «Строитель» с детским садом «Русичи» на Московском шоссе;

- крытый рынок на Безымянке.