Трест, который строил. История "Шипки", "Огонька" и поликлиники №6
В апреле легендарный Куйбышевский строительно-монтажный трест №11 отмечает 75-летие. За несколько десятилетий он возвел столько жилых домов, производственных корпусов, общественных зданий, в том числе знаковых для Куйбышева-Самары, что городская застройка, по сути, была увеличена вдвое. «Самарская газета» в выпусках «Районного масштаба» рассказывает о самых интересных объектах. Информацию редакции предоставил заслуженный строитель России, почетный гражданин города Самары Виталий Симонов, прошедший путь от мастера до управляющего трестом.
Благодаря сотрудникам треста №11 в Промышленном районе кварталы выросли буквально в чистом поле.
По воспоминаниям старожилов, на месте нынешней улицы Стара-Загора до начала массовой застройки стояли лишь бывшая помещичья усадьба и военные казармы вдоль нынешней Ново-Вокзальной. Еще был танкодром у Воронежских озер и ниже - корпуса Томашевской больницы. Вокруг простирались заросшие кустарником поля и небольшие массивы редколесья. В 60-е годы сюда пришла большая стройка. Один за другим появлялись целые кварталы. Большинство зданий возводил коллектив треста №11.
- В 1965 году началась массовая застройка северо-восточной части города, чтобы переселить людей из бараков и коммуналок в новые дома, рядом с которыми располагалась бы вся необходимая инфраструктура, - рассказывает Виталий Симонов. - Детальный проект был разработан за два года группой архитекторов в составе Алексея Моргуна, Юрия Храмова, Виталия Голосова, Валентина Ларионова и других специалистов. Стержнем застройки была выбрана аллея, проходившая через всю территорию. Она стала улицей Стара-Загора.
Первыми были построены кирпичные пятиэтажные жилые дома между улицами XXII Партсъезда и Ново-Вокзальной. И крупнопанельные пятиэтажки в 6-м микрорайоне в границах улиц XXII Партсъезда и Советской Армии. Здания росли буквально на глазах. Рядом были созданы социально-культурные объекты, они становились украшением города. Самые интересные - парк имени Гагарина, кинотеатр «Шипка», бульвар с фонтанами, клумбами и мозаичными панно на улице Стара-Загора, отреставрированная помещичья усадьба, парковая территория Воронежских озер, первый в городе и области дом молодежного жилого комплекса…
Ветераны треста вспоминают, что здесь опробовали передовые технологии строительства. Например, начали применять свайный фундамент. Новаторский был проект, куйбышевцы за это взялись одними из первых в стране. С 1969 года в районе начали возводить панельные девятиэтажки. Вместе с 11-м трестом трудились сотрудники еще нескольких организаций, часть домов строили силами заводов - авиационного, имени Фрунзе, «Прогресс».
Работы по благоустройству во многом брали на себя горожане. В озеленении новых улиц участвовали практически все предприятия Безымянки. В дни субботников сюда выходили и стар и млад. Кварталы быстро приобретали ухоженный вид. Высаженные тогда деревья и сегодня растут вдоль проезжей части, на бульварах, во дворах и скверах. Многие самарцы считают очень верным архитектурное решение этого района - не сплошная застройка жильем и объектами соцкультбыта, а выделение нескольких зон отдыха.
Дом с мозаикой
Всем, кто бывал на улице Стара-Загора, известна мозаика на торце дома №70. Автором эскиза в конце 70-х годов стал тогда еще начинающий живописец Рудольф Баранов. Сегодня он - заслуженный художник России, академик Российской академии художеств.
Эскиз мозаики Рудольфу Баранову заказал Куйбышевский обком КПСС. Художник предложил пять вариантов, в итоге был выбран символически-строгий. Проект утвердили в Москве, а затем Баранов помогал воплотить идею в жизнь. На домостроительном комбинате выкладывали элементы мозаики на блочных панелях и запекали в печах. Затем на месте монтировали уже цветные детали. Принимать готовую мозаику приезжали специалисты из Москвы, остались довольны.
Детский сад с «изюминкой»
В 1983 году головное предприятие «Куйбышевглавсредневолжстрой» приняло решение создать в нашем городе детский сад с «изюминкой», выдумкой, использованием неординарных технологий.
- Руководитель вызвал меня в свой кабинет, поставил задачу и дал широкие полномочия, - вспоминает Виталий Симонов. - Наши специалисты, привыкшие к огромным объемам и вследствие этого к щадящей приемке качества работ, поначалу восприняли идею в штыки. Потому что требовалось большое количество дополнений к проекту - цветная мозаика, деревянные скульптуры, чеканка, живопись, паркет, полы из полированного мрамора и гранита, необычная штукатурка, пирамиды по периметру здания, бутовая кладка крепостей с шатровыми покрытиями и шпилями с изображением сказочных героев… Хотелось сделать детсад таким, чтобы туда радостно было приходить и ребятишкам, и взрослым. Постепенно творчество увлекло весь коллектив, буквально на глазах стало создаваться рукотворное чудо. И даже те, кто сначала был недоволен сложностью работ, предлагали все новые и новые решения.
Чтобы придать комплексу особый колорит, на входе был установлен светильник из колеса телеги, привезенного из села Екатериновка. На площадке у здания появились избушка на курьих ножках, плывущая ладья, скульптуры скоморохов, крепость с пушками, деревянная Аленушка, тоннели и дорожки для детских автомобилей. Среди строгих линий близлежащих крупнопанельных домов детский сад «Русичи» стал ожившей сказкой.
В 1984 году он был сдан в эксплуатацию с оценкой «отлично». А сейчас инициативная группа обратилась в администрацию города с просьбой присвоить всему кварталу с «Русичами» памятное имя. Чтобы он назывался «микрорайон «Строитель» имени ветеранов треста №11». Если решение будет принято, это станет данью уважения труду многих специалистов отрасли.
Наиболее значимые объекты, построенные в Промышленном районе коллективом треста №11:
- комплексная застройка улиц Стара-Загора, XXII Партсъезда, сетки улиц, прилегающих к проспекту Кирова, с детскими садами, школами, поликлиниками, магазинами, бульварами, скверами;
- оформление парка имени Гагарина: бутовая кладка ограждения территории, здание администрации;
- оформление территории Воронежских озер;
- поликлиника №6 на улице Стара-Загора;
- кинотеатры «Шипка», «Огонек», «Юность» и «Самара» (ныне демонтирован);
- здание бывшего Промышленного райкома на углу улиц Стара-Загора и Ново-Вокзальной. Рядом находится бывшая помещичья усадьба, которая была отреставрирована по инициативе и силами треста №11;
- госпиталь ветеранов войн на улице Ставропольской;
- микрорайон «Строитель» с детским садом «Русичи» на Московском шоссе;
- крытый рынок на Безымянке.
Благодаря сотрудникам треста №11 в Промышленном районе кварталы выросли буквально в чистом поле.
По воспоминаниям старожилов, на месте нынешней улицы Стара-Загора до начала массовой застройки стояли лишь бывшая помещичья усадьба и военные казармы вдоль нынешней Ново-Вокзальной. Еще был танкодром у Воронежских озер и ниже - корпуса Томашевской больницы. Вокруг простирались заросшие кустарником поля и небольшие массивы редколесья. В 60-е годы сюда пришла большая стройка. Один за другим появлялись целые кварталы. Большинство зданий возводил коллектив треста №11.
- В 1965 году началась массовая застройка северо-восточной части города, чтобы переселить людей из бараков и коммуналок в новые дома, рядом с которыми располагалась бы вся необходимая инфраструктура, - рассказывает Виталий Симонов. - Детальный проект был разработан за два года группой архитекторов в составе Алексея Моргуна, Юрия Храмова, Виталия Голосова, Валентина Ларионова и других специалистов. Стержнем застройки была выбрана аллея, проходившая через всю территорию. Она стала улицей Стара-Загора.
Первыми были построены кирпичные пятиэтажные жилые дома между улицами XXII Партсъезда и Ново-Вокзальной. И крупнопанельные пятиэтажки в 6-м микрорайоне в границах улиц XXII Партсъезда и Советской Армии. Здания росли буквально на глазах. Рядом были созданы социально-культурные объекты, они становились украшением города. Самые интересные - парк имени Гагарина, кинотеатр «Шипка», бульвар с фонтанами, клумбами и мозаичными панно на улице Стара-Загора, отреставрированная помещичья усадьба, парковая территория Воронежских озер, первый в городе и области дом молодежного жилого комплекса…
Ветераны треста вспоминают, что здесь опробовали передовые технологии строительства. Например, начали применять свайный фундамент. Новаторский был проект, куйбышевцы за это взялись одними из первых в стране. С 1969 года в районе начали возводить панельные девятиэтажки. Вместе с 11-м трестом трудились сотрудники еще нескольких организаций, часть домов строили силами заводов - авиационного, имени Фрунзе, «Прогресс».
Работы по благоустройству во многом брали на себя горожане. В озеленении новых улиц участвовали практически все предприятия Безымянки. В дни субботников сюда выходили и стар и млад. Кварталы быстро приобретали ухоженный вид. Высаженные тогда деревья и сегодня растут вдоль проезжей части, на бульварах, во дворах и скверах. Многие самарцы считают очень верным архитектурное решение этого района - не сплошная застройка жильем и объектами соцкультбыта, а выделение нескольких зон отдыха.
Дом с мозаикой
Всем, кто бывал на улице Стара-Загора, известна мозаика на торце дома №70. Автором эскиза в конце 70-х годов стал тогда еще начинающий живописец Рудольф Баранов. Сегодня он - заслуженный художник России, академик Российской академии художеств.
Эскиз мозаики Рудольфу Баранову заказал Куйбышевский обком КПСС. Художник предложил пять вариантов, в итоге был выбран символически-строгий. Проект утвердили в Москве, а затем Баранов помогал воплотить идею в жизнь. На домостроительном комбинате выкладывали элементы мозаики на блочных панелях и запекали в печах. Затем на месте монтировали уже цветные детали. Принимать готовую мозаику приезжали специалисты из Москвы, остались довольны.
Детский сад с «изюминкой»
В 1983 году головное предприятие «Куйбышевглавсредневолжстрой» приняло решение создать в нашем городе детский сад с «изюминкой», выдумкой, использованием неординарных технологий.
- Руководитель вызвал меня в свой кабинет, поставил задачу и дал широкие полномочия, - вспоминает Виталий Симонов. - Наши специалисты, привыкшие к огромным объемам и вследствие этого к щадящей приемке качества работ, поначалу восприняли идею в штыки. Потому что требовалось большое количество дополнений к проекту - цветная мозаика, деревянные скульптуры, чеканка, живопись, паркет, полы из полированного мрамора и гранита, необычная штукатурка, пирамиды по периметру здания, бутовая кладка крепостей с шатровыми покрытиями и шпилями с изображением сказочных героев… Хотелось сделать детсад таким, чтобы туда радостно было приходить и ребятишкам, и взрослым. Постепенно творчество увлекло весь коллектив, буквально на глазах стало создаваться рукотворное чудо. И даже те, кто сначала был недоволен сложностью работ, предлагали все новые и новые решения.
Чтобы придать комплексу особый колорит, на входе был установлен светильник из колеса телеги, привезенного из села Екатериновка. На площадке у здания появились избушка на курьих ножках, плывущая ладья, скульптуры скоморохов, крепость с пушками, деревянная Аленушка, тоннели и дорожки для детских автомобилей. Среди строгих линий близлежащих крупнопанельных домов детский сад «Русичи» стал ожившей сказкой.
В 1984 году он был сдан в эксплуатацию с оценкой «отлично». А сейчас инициативная группа обратилась в администрацию города с просьбой присвоить всему кварталу с «Русичами» памятное имя. Чтобы он назывался «микрорайон «Строитель» имени ветеранов треста №11». Если решение будет принято, это станет данью уважения труду многих специалистов отрасли.
Наиболее значимые объекты, построенные в Промышленном районе коллективом треста №11:
- комплексная застройка улиц Стара-Загора, XXII Партсъезда, сетки улиц, прилегающих к проспекту Кирова, с детскими садами, школами, поликлиниками, магазинами, бульварами, скверами;
- оформление парка имени Гагарина: бутовая кладка ограждения территории, здание администрации;
- оформление территории Воронежских озер;
- поликлиника №6 на улице Стара-Загора;
- кинотеатры «Шипка», «Огонек», «Юность» и «Самара» (ныне демонтирован);
- здание бывшего Промышленного райкома на углу улиц Стара-Загора и Ново-Вокзальной. Рядом находится бывшая помещичья усадьба, которая была отреставрирована по инициативе и силами треста №11;
- госпиталь ветеранов войн на улице Ставропольской;
- микрорайон «Строитель» с детским садом «Русичи» на Московском шоссе;
- крытый рынок на Безымянке.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
10 апреля 2018
101
10 апреля 2018
100
10 апреля 2018
120
10 апреля 2018
123
10 апреля 2018
224
10 апреля 2018
584
10 апреля 2018
168
10 апреля 2018
233
10 апреля 2018 , 17:16
101
К инотеатр на улице Куйбышева, 103 , находится в здании - объекте культурного...
10 апреля 2018 , 17:00
100
В субботу, 14 апреля, в 14.00 в кинотеатре ТК «Амбар» (Южное шоссе, 5) состоится...
10 апреля 2018 , 16:14
120
Фигура Официального Талисмана ЧМ-2018 сделана из армированного стеклопластика.
10 апреля 2018 , 15:44
123
Согласно новым поправкам в ПДД, с 18 марта водители обязаны надевать такую одежду при остановке...
10 апреля 2018 , 14:17
224
Жители жалуются на то, что на линии работает мало машин.
7 апреля 2018 , 13:57
34
В городской думе состоялось заседание координационного совета по патриотическому воспитанию.
7 апреля 2018 , 13:53
40
Фестиваль студенческого творчества «Веснушка-2018», о котором уже писала...
5 апреля 2018 , 13:48
42
Патриотическое воспитание и поддержка нового поколения - одно из приоритетных направлений...
10 апреля 2018 , 13:45
208
Согласно поправкам, заведения общепита могли продавать алкоголь на розлив на первых этажах жилых...
10 апреля 2018 , 13:32
584
Они в сумме смогут принять более восьми тысяч учеников.
Календарь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
20 марта 2018
3326
1
Ремонт пройдет в рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные...
15 марта 2018
1999
Об этом сообщил врио губернатора Дмитрий Азаров во время прямого эфира на телеканале...
27 марта 2018
1869
Жители оставляют на улицах игрушки и цветы в память о детях, погибших при пожаре в ТЦ...
28 марта 2018
1862
Подозрительный предмет обнаружен в районе бывшего ДК «Современник».
19 марта 2018
1680
Авария произошла в понедельник, 19 марта, в 10:20 в Красноярском районе.
26 марта 2018
790
С 1 апреля поезд № 6302/6301 по рабочим дням будет ходить от станции Пятилетка (отпр. 4.50) до...
2 апреля 2018
621
1
Работы выполнят компании «НПФ «XXI век» и «Автодоринжиниринг».
12 марта 2018
404
Инцидент произошел в субботу, 10 марта, около 14:30 на Вилоновском спуске.
12 марта 2018
589
В понедельник, 12 марта, комитет по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной...
12 марта 2018
521
На пересечении улицы Потапова и Московского шоссе прорвало трубу.