Трехсекционные трамваи в Самаре готовят к "выходу в свет"



























































По словам водителя Ильи Харошкина, который как раз проводит тест-драйв нового трамвая, вагон трогается чуть пожестче предыдущих версий, а торможение происходит плавнее.



- Двигается и замедляется он без дерганий, и это приятно. Обкатку проводим по улицам города, где можно разогнать вагон до 50 км/ч. Экстренная остановка, что-то типа «тормозного пути», у трамвая – 21 метр, - рассказывает Илья Харошкин. – Конечно, главное отличие от вагонов, на которых мы ездили раньше – большое количество электроники. Это несомненный плюс. Новые технологии делают комфортнее поездку как для пассажиров, так и для водителя.



Опять же для удобства вагоновожатого трамвай оснастили 13 камерами. Восемь из них передают в кабину водителя изображение того,

что происходит в салоне, пять установлены с улицы. Таким образом производитель сделал видимыми «слепые» зоны.



































Трехсекционник будет удобен и для инвалидов. Ведь 85% салона - низкопольное. На входах смонтированы аппарели, которые удобно раскладываются. Естественно, при необходимости их использования, необходимо предупредить об этом водителя, который поможет оборудовать въезд в трамвай для колясочников. А прямо напротив дверей в салоне есть спецместа с ремнями безопасности, которыми фиксируется инвалидное кресло. Здесь же и устройство обратной связи с водителем.

































В зимнее время жители города выдвигали обоснованные претензии по поводу низких температур в трамваях старых моделей. Как уверяет Илья Харошкин, в холодное время года в новом вагоне должно быть комфортно.



- В салоне 14 мощных «печек». Судя по тому, как они работают на тестах, мерзнуть пассажиры не будут, - говорит он. Предусмотрены зимние «фишки» и для водителя. Боковые зеркала, помимо того, что их положение можно регулировать из кабины, оснащены обогревом.



Пока новые трамваи готовят к эксплуатации. Точная дата «выхода в свет» пока неизвестно, но уже точно можно сказать, что трехсекционники будут работать на гостевых маршрутах Чемпионата мира 2018 года, в том числе и на линии «площадь Урицкого – Самара Арена». После мирового форума эти трамваи скорее всего будут курсировать по 5 и 22 маршруту.



































Добавим, администрация Самары за 2015-2016 годы приобрела 125 автобусов, 30 новых трамваев и 39 троллейбусов. Закупка новой техники проводится в рамках программ по развитию городского пассажирского транспорта, а также обновления подвижного состава в преддверии ЧМ-2018.

Трехсекционник будет удобен и для инвалидов. Ведь 85% салона - низкопольное. На входах смонтированы аппарели, которые удобно раскладываются. Естественно, при необходимости их использования, необходимо предупредить об этом водителя, который поможет оборудовать въезд в трамвай для колясочников. А прямо напротив дверей в салоне есть спецместа с ремнями безопасности, которыми фиксируется инвалидное кресло. Здесь же и устройство обратной связи с водителем.В зимнее время жители города выдвигали обоснованные претензии по поводу низких температур в трамваях старых моделей. Как уверяет Илья Харошкин, в холодное время года в новом вагоне должно быть комфортно.- В салоне 14 мощных «печек». Судя по тому, как они работают на тестах, мерзнуть пассажиры не будут, - говорит он. Предусмотрены зимние «фишки» и для водителя. Боковые зеркала, помимо того, что их положение можно регулировать из кабины, оснащены обогревом.Пока новые трамваи готовят к эксплуатации. Точная дата «выхода в свет» пока неизвестно, но уже точно можно сказать, что трехсекционники будут работать на гостевых маршрутах Чемпионата мира 2018 года, в том числе и на линии «площадь Урицкого – Самара Арена». После мирового форума эти трамваи скорее всего будут курсировать по 5 и 22 маршруту.Добавим, администрация Самары за 2015-2016 годы приобрела 125 автобусов, 30 новых трамваев и 39 троллейбусов. Закупка новой техники проводится в рамках программ по развитию городского пассажирского транспорта, а также обновления подвижного состава в преддверии ЧМ-2018.

Так в чем же отличие новых трамваев от тех, которые закупил город ранее? Самое первое – их длина. Протяженность салона трамвая чуть выше 28 метров. При этом оптимальная вместимость – чуть более 200 пассажиров, максимальная – 303 человека. В салоне установлены телевизоры, на которых транслируют ролики различной тематики: образовательные - о безопасности дорожного движения, развлекательные и информационные.Плюсом для пассажиров младшего и среднего возраста, несомненно, будет вай-фай, который сейчас в век высоких технологий востребован у большинства мобильных горожан.