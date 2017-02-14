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Трех самарцев задержали после кражи продуктов из магазина

Первое преступление произошло в Октябрьском районе.

В декабре прошлого года от представителя продуктового супермаркета на улице Карла Либкнехта в полицию поступило сообщение о краже продуктов питания. Прибывшие сотрудники полиции установили, что злоумышленник похитил 15 колбас и 3 упаковки рыбы на общую сумму в 2500 рублей.

Вскоре сотрудники полиции задержали подозреваемого – 30-летнего мужчину. По данным полицейских, ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражу и не имеет постоянного заработка.

Несколькими днями ранее в Промышленном районе в супермаркете на Московском шоссе сотрудники полиции задержали 33-летнего местного жителя. Мужчина подозревается в краже бутылки коньяка стоимостью около 3000 рублей.

Также в магазине на улице Георгия Димитрова в Промышленном районе по подозрению в краже 9 пачек сливочного масла, 1 банки кофе и 28 упаковок шоколада полицейские задержали 34-летнюю жительницу Самары.

По всем фактам кражи возбуждены уголовные дела. 
Дата: 13 февраля 2017 , 17:39
160
Автор текста: Ксения Кармазина
Автор фото: 63мвд.рф
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