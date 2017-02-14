Трех самарцев задержали после кражи продуктов из магазина

Первое преступление произошло в Октябрьском районе.



В декабре прошлого года от представителя продуктового супермаркета на улице Карла Либкнехта в полицию поступило сообщение о краже продуктов питания. Прибывшие сотрудники полиции установили, что злоумышленник похитил 15 колбас и 3 упаковки рыбы на общую сумму в 2500 рублей.



Вскоре сотрудники полиции задержали подозреваемого – 30-летнего мужчину. По данным полицейских, ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражу и не имеет постоянного заработка.



Несколькими днями ранее в Промышленном районе в супермаркете на Московском шоссе сотрудники полиции задержали 33-летнего местного жителя. Мужчина подозревается в краже бутылки коньяка стоимостью около 3000 рублей.



Также в магазине на улице Георгия Димитрова в Промышленном районе по подозрению в краже 9 пачек сливочного масла, 1 банки кофе и 28 упаковок шоколада полицейские задержали 34-летнюю жительницу Самары.



По всем фактам кражи возбуждены уголовные дела.