Трех самарцев задержали после кражи продуктов из магазина
Первое преступление произошло в Октябрьском районе.
В декабре прошлого года от представителя продуктового супермаркета на улице Карла Либкнехта в полицию поступило сообщение о краже продуктов питания. Прибывшие сотрудники полиции установили, что злоумышленник похитил 15 колбас и 3 упаковки рыбы на общую сумму в 2500 рублей.
Вскоре сотрудники полиции задержали подозреваемого – 30-летнего мужчину. По данным полицейских, ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражу и не имеет постоянного заработка.
Несколькими днями ранее в Промышленном районе в супермаркете на Московском шоссе сотрудники полиции задержали 33-летнего местного жителя. Мужчина подозревается в краже бутылки коньяка стоимостью около 3000 рублей.
Также в магазине на улице Георгия Димитрова в Промышленном районе по подозрению в краже 9 пачек сливочного масла, 1 банки кофе и 28 упаковок шоколада полицейские задержали 34-летнюю жительницу Самары.
По всем фактам кражи возбуждены уголовные дела.
В декабре прошлого года от представителя продуктового супермаркета на улице Карла Либкнехта в полицию поступило сообщение о краже продуктов питания. Прибывшие сотрудники полиции установили, что злоумышленник похитил 15 колбас и 3 упаковки рыбы на общую сумму в 2500 рублей.
Вскоре сотрудники полиции задержали подозреваемого – 30-летнего мужчину. По данным полицейских, ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражу и не имеет постоянного заработка.
Несколькими днями ранее в Промышленном районе в супермаркете на Московском шоссе сотрудники полиции задержали 33-летнего местного жителя. Мужчина подозревается в краже бутылки коньяка стоимостью около 3000 рублей.
Также в магазине на улице Георгия Димитрова в Промышленном районе по подозрению в краже 9 пачек сливочного масла, 1 банки кофе и 28 упаковок шоколада полицейские задержали 34-летнюю жительницу Самары.
По всем фактам кражи возбуждены уголовные дела.
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