Трапезную Иверского монастыря отреставрируют в этом году

Двухэтажное каменное здание Трапезного храма расположено в западной части монастырской территории. У северной стороны с ним соседствует Дом игуменьи, с западной стороны - гаражи, с восточной - Храм Иверской Божией Матери.Каменный Трапезный храм (храм Иерусалимской иконы Божией Матери) был построен и освящен в 1903 году на месте разобранного в 1900 году деревянного храма во имяИверской иконы Божией Матери. Трапезный храм был построен в стиле неоренессанса с чертами русского стиля под наблюдением епархиального архитектора Тадеуша Хилинского. В 1925 году здание храма занял клуб водников, позже там разместился Дом науки и техники. В 1992 году здание было передано Русской Православной Церкви.В разработанном проекте реставрации указано, что подрядчику нужно будет провести демонтаж кровли храма, биоцидную обработку и ремонт конструкций крыши в местах протечки кровли и смонтировать новое кровельное покрытие, провести демонтаж старых и установку новых дверных и оконных проемов, а также восстановить утраченные элементы фасада и кровли храма.