Транспортную логистику у "Самара Арены" изменят после Чемпионата мира
К началу сентября должен появиться новый транспортный план.
По словам врио вице-губернатора Самарской области Александра Фетисова, сейчас логистика, которая выстроена к стадиону «Самара Арена», работает эффективно.
- Специально созданная структура видит в режиме реального времени все пересадочные узлы. Если есть сбои, немедленно принимаются меры. Мы удовлетворены тем, как осуществляется загрузка и выгрузка транспорта, следующего на стадион, - сказал Фетисов. – Возможно, жаркая погода для части болельщиков делает дискомфортным прохождение больших расстояний последней мили. Но это требование комиссии ФИФА.
После ЧМ-2018 стадион станет домашним для команды «Крылья Советов».
- После мундиаля мы будем менять схемы движения транспорта, так как практически все болельщики будут жителями Самары и области. На сегодняшний день те парковки, которые построены вокруг стадиона, позволяют принять несколько тысяч машин. Поэтому болельщики «КС», которые захотят приехать на личном транспорте, будут обеспечены необходимым количеством мест. Требования, которые сейчас есть со стороны ФИФА, на наших домашних матчах действовать не будут. Трамваи продолжат ходить до стадиона. Мы продумаем, как построить логистическую схему так, чтобы в дни матчей людям максимально комфортно было добираться до стадиона, - заверил Александр Фетисов.
По словам врио вице-губернатора Самарской области Александра Фетисова, сейчас логистика, которая выстроена к стадиону «Самара Арена», работает эффективно.
- Специально созданная структура видит в режиме реального времени все пересадочные узлы. Если есть сбои, немедленно принимаются меры. Мы удовлетворены тем, как осуществляется загрузка и выгрузка транспорта, следующего на стадион, - сказал Фетисов. – Возможно, жаркая погода для части болельщиков делает дискомфортным прохождение больших расстояний последней мили. Но это требование комиссии ФИФА.
После ЧМ-2018 стадион станет домашним для команды «Крылья Советов».
- После мундиаля мы будем менять схемы движения транспорта, так как практически все болельщики будут жителями Самары и области. На сегодняшний день те парковки, которые построены вокруг стадиона, позволяют принять несколько тысяч машин. Поэтому болельщики «КС», которые захотят приехать на личном транспорте, будут обеспечены необходимым количеством мест. Требования, которые сейчас есть со стороны ФИФА, на наших домашних матчах действовать не будут. Трамваи продолжат ходить до стадиона. Мы продумаем, как построить логистическую схему так, чтобы в дни матчей людям максимально комфортно было добираться до стадиона, - заверил Александр Фетисов.
Также власти продумают, как потом использовать площадки около «Самара Арены» и сам стадион.
- Мы думаем о том, чтобы сделать зимой большой освещенный каток. Продумывается и концепция прилегающего парка. Конечно, нужно понимать и как использовать огромное количество помещений стадиона. Если под спортивные секции, то продумать, как спортсмены и дети смогут добираться. Нужно, чтобы люди туда приезжали не только на личном транспорте, но и на общественном. Возможно, вернемся к идее строительства автовокзала. Планируем к началу сентября иметь транспортный план.
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