Транспортная прокуратура: в Самарском аэропорту нет лифтов для посадки и высадки из самолетов маломобильных пассажиров

По решению суда «Курумоч» должен установить их в 2017 году.



Как сообщает Куйбышевская транспортная прокуратура, аэропорт обязали оборудовать здание амбулаторными лифтами для посадки и высадки из самолетов маломобильных пассажиров. Также, согласно решению суда, аэропорт должен обеспечить данную категорию граждан индивидуальными средствами информации и связи, звуковыми информаторами по типу телефонов-автоматов и текстофонами, визуальной информацией и тактильными схемами движения. Кроме того, в здании необходима организация билетной кассы для регистрации билетов в здании нового аэровокзала для маломобильных групп населения без сопровождения.



По данным Куйбышевской транспортной прокуратуры, также было установлено, что в настоящий момент бизнес-терминал аэропорта «Курумоч» не обеспечивает полноценный доступ к инфраструктуре и услугам терминала граждан с ограниченными возможностями к передвижению.



В частности, в терминале не предусмотрены зоны отдыха на 2-3 места, в том числе и для инвалидов на креслах-колясках. Ко всему прочему, в зале отсутствуют звуковые информаторы по типу телефонов-автоматов и текстофоны, а также необходимая визуальная информация.



Для устранения указанных нарушений прокурор направил в суд иск о понуждении балансодержателя бизнес-терминала оборудовать его необходимыми средствами для инвалидов.