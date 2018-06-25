Транслировать матч Россия-Уругвай будут около 140 самарских ресторанов

В понедельник, 25 июня, в 18:00 на стадионе «Самара Арена» сыграют команды из России и Уругвая. Жители и гости города, которые не смогли купить билеты на матч, смогут посмотреть трансляции в кафе.



По данным городской администрации, около 140 спортивных баров, ресторанов и кафе подтвердили свои намерения транслировать игру.



- Во всех ресторанах гости и болельщики смогут удобно устроиться, заказать еду и напитки, чувствовать себя комфортно и при этом оставаться в центре главного футбольного события этого года, - сообщил руководитель департамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг администрации Самары Александр Андриянов.