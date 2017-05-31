31 мая 2017 года,
14:44
$ 56.52    62.95   Нефть 51.78 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
Самарский характер
Исторические версии
Куйбышев - запасная столица
ЧМ-2018
Стара-Загоре - 50
Итоги года
Час пешком
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Главная/Лента новостей/

"Трансгрузу" рекомендовали доработать проект застройки 109 квартала в Самаре

В среду, 31 мая, мэрия Самары опубликовала заключение администрации Ленинского района города о результатах публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории в границах улиц Вилоновской, Самарской, Ульяновской, Садовой.

Напомним, что вызвавшее резонанс обсуждение инициативы застройщика прошло 22 мая в школе №12.
 
Компания ООО «Трансгруз» собиралась построить в границах вышеуказанных улиц 17-этажные жилые дома. Большинство участников публичных слушаний выступили против этой инициативы. Проект компании получил отрицательную оценку. В связи с этим администрация Ленинского района рекомендует «Трансгрузу» доработать документ. В частности, предлагается снизить плотность застройки и этажность жилых домов, предусмотреть строительство школы, детского сада и больницы, а также увеличить количество парковочных мест на территории квартала. В ближайшее время заключение по итогам слушаний должны рассмотреть на пленарном заседании Самарской городской думы.
Дата: 31 мая 2017 , 10:57
370
Автор текста: Сергей Ромашов
Автор фото: taburent.ru
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Лента новостей
В лифте пенсионер откусил зятю нос
31 мая 2017
132
В лифте пенсионер откусил зятю нос
no photo
31 мая 2017
103
В Самаре у "Космопорта" появится остановка
Самара входит в ТОП-5 городов для отдыха с детьми
31 мая 2017
109
Самара входит в ТОП-5 городов для отдыха с детьми
В Самарской области число наркоманов уменьшилось вдвое
31 мая 2017
262
В Самарской области число наркоманов уменьшилось вдвое
За долг перед работниками у предприятия забрали корову и пригрозили продать ее на торгах
31 мая 2017
240
За долг перед работниками у предприятия забрали корову и пригрозили продать ее на торгах
31 мая 2017
370
"Трансгрузу" рекомендовали доработать проект застройки 109 квартала в Самаре
Полицейский задержал серийного налетчика на магазины. ВИДЕО
31 мая 2017
151
 
Полицейский задержал серийного налетчика на магазины. ВИДЕО
Прокуратура Самарской области ищет подрядчика для реконструкции своего здания
31 мая 2017
140
Прокуратура Самарской области ищет подрядчика для реконструкции своего здания
Красноглинское шоссе отремонтируют на миллиард рублей
31 мая 2017
346
Красноглинское шоссе отремонтируют на миллиард рублей
Лента новостей
31 мая 2017 , 13:51
132
В лифте пенсионер откусил зятю нос
Нерядовой случай произошел в подъезде высотки на проспекте 50-летия Октября в Сызрани.
31 мая 2017 , 13:37
103
В Самаре у "Космопорта" появится остановка
На улице Дыбенко завершаются работы по благоустройству проезжей части.
31 мая 2017 , 13:19
109
Самара входит в ТОП-5 городов для отдыха с детьми
В преддверии Международного дня защиты детей аналитическое агентство «ТурСтат»...
31 мая 2017 , 12:44
262
В Самарской области число наркоманов уменьшилось вдвое
За минувший год в нашем регионе на 52% сократилось число  лиц, которым впервые в жизни...
31 мая 2017 , 11:20
240
За долг перед работниками у предприятия забрали корову и пригрозили продать ее на торгах
Отдел судебных приставов Безенчукского района Самарской области возбудил 9 исполнительных...
31 мая 2017 , 10:57
370
"Трансгрузу" рекомендовали доработать проект застройки 109 квартала в Самаре
В среду, 31 мая, мэрия Самары опубликовала заключение администрации Ленинского района города о...
31 мая 2017 , 10:06
151
 
Полицейский задержал серийного налетчика на магазины. ВИДЕО
В субботу вечером, 27 мая, в полицию поступило сообщение от директора одного из местных...
Все новости
Выбор читателей
Выбор редакции
Жительница Самарской области продает 38-летние Жигули за 3,5 млн рублей
25 мая 2017
6650
5
Жительница Самарской области продает 38-летние Жигули за 3,5 млн рублей
Объявление о продаже владелица раритетного авто выложила в сети Интернет.
Как получить компенсацию от «МегаФона»
23 мая 2017
4466
1
Как получить компенсацию от «МегаФона»
Для этого необходимо набрать комбинацию *105*1905#. После этого на экране появятся варианты...
На трассе М-5 «Урал» под колесами Мерседеса погиб инспектор ГИБДД
9 мая 2017
4338
1
На трассе М-5 «Урал» под колесами Мерседеса погиб инспектор ГИБДД
ДТП произошло во вторник, 9 мая, в 01:20 ночи в Красноярском районе Самарской области.  ...
10 мая 2017
3162
В Самарской области две девочки попали под электричку
Инцидент произошёл вечером в среду, 10 мая,  в 21:50 на станции Новоотрадная.
Вирус WannaCry - кто он и с чем его едят. Как самарцам защититься от «Плаксы»
15 мая 2017
1083
Вирус WannaCry - кто он и с чем его едят. Как самарцам защититься от «Плаксы»
12 мая сотни тысяч компьютеров по всему миру неожиданно подверглись атаке вируса WannaCry....
Путеводитель. Шиханы и цветные озера Самарской области
19 мая 2017
808
1
Путеводитель. Шиханы и цветные озера Самарской области
«СГ» запускает новый проект «Самарская экспедиция». Вместе с биологом...
Объемные вещи, цветочный принт или сланцы с носками. Что из этого будет модно в Самаре этим летом?
19 мая 2017
746
Объемные вещи, цветочный принт или сланцы с носками. Что из этого будет модно в Самаре этим летом?
Любимое всеми время года уже наступает на пятки весне, поэтому магазины предлагают огромный...
Киноизмышлизм. «Чужой: Завет» - как не нужно делать приквелы (18+)
19 мая 2017
631
Киноизмышлизм. «Чужой: Завет» - как не нужно делать приквелы (18+)
Прежде чем приступить к обзору новой части киносаги о жутких инопланетянах Чужих, я хотел бы...
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
© 2011 - 2017 Самарская газета. Все права защищены.
Свидетельство регистрации СМИ выдано Роскомнадзором: ЭЛ № ФС 77 - 68396 от 27.01.2017
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.