"Трансгрузу" рекомендовали доработать проект застройки 109 квартала в Самаре



Напомним, что вызвавшее резонанс обсуждение инициативы застройщика прошло 22 мая в школе №12.

Компания ООО «Трансгруз» собиралась построить в границах вышеуказанных улиц 17-этажные жилые дома. Большинство участников публичных слушаний выступили против этой инициативы. Проект компании получил отрицательную оценку. В связи с этим администрация Ленинского района рекомендует «Трансгрузу» доработать документ. В частности, предлагается снизить плотность застройки и этажность жилых домов, предусмотреть строительство школы, детского сада и больницы, а также увеличить количество парковочных мест на территории квартала. В ближайшее время заключение по итогам слушаний должны рассмотреть на пленарном заседании Самарской городской думы.