Трамвайную линию у нового стадиона пустят через тоннель

Трамвайную линию от стадиона «Самара Арена» до улицы Ташкентской возводят в областной столице к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в России ™. Заказчик работ - городской департамент градостроительства, подрядчик - АО «ВТС Метро».Пути длиной 2,2 км проложат параллельно Московскому шоссе. Часть линии пройдет по путепроводу тоннельного типа под улицей Дальней.Также предстоит построить разворотное кольцо в районе стадиона, здание диспетчерского пункта, три тяговые подстанции (на ул. Галактионовской/ул. Вилоновской, на ул. Ново-Садовой/ул. Гастелло и на Барбошиной поляне) и установить питающие кабельные линии. Из областного и городского бюджетов на реализацию этого проекта направлено 976 млн рублей.В данный момент ведется активное строительство тоннеля. По словам заместителя генерального директора по производству АО «ВТС Метро» Эдуарда Меркулова, его завершат к 1 октября. Протяженность путепровода - почти 389 м, ширина - 13 м, самая глубокая часть - 9 м. Для отвода ливневых и грунтовых вод предусмотрен наружный и внутренний дренаж, также гидроизоляция.Представители подрядной организации заверили, что завершению работ в срок ничего не препятствует.