Тотальный диктант в этом году напишут 14 апреля

Согласно информации, размещенной на официальном сайте акции, в этом году автором текста стала писательница Гузель Яхина. Три отрывка с названиями «Утро», «День» и «Вечер» рассказывают об одном дне из жизни учителя немецкой словесности.Регистрация на участие в тотальном диктанте, который пройдет 14 апреля в 15:00, откроется в конце марта.