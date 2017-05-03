Торговая сеть «Перекресток» открыла в Самарской области 20-й супермаркет

Местные жители с нетерпением ждали, когда откроется магазин. Как только перерезали ленточку, они поспешили в супермаркет на экскурсию и, конечно, за покупками.Новый магазин полностью соответствует обновленной концепции этой сети. Она предусматривает установку современного оборудования, эффективную организацию торгового пространства, изменение внутреннего и наружного оформления. В супермаркете светло, проходы широкие и достаточно разнообразный ассортимент -свыше 8 тысяч наименований товаров, в том числе продукция местных производителей.Самарские предприятия поставляют хлеб, молочную продукцию, мясную гастрономию, кулинарные изделия и т.д. Для удобства покупателей местные товары на полках обозначены специальным стоппером «Наше, самарское».Покупатели смогли оценить большой выбор продукции категории «фреш» и «ультрафреш»: овощей, фруктов, мяса, птицы и рыбы, также горячего хлеба и выпечки из собственной пекарни, которая расположена на территории супермаркета. Кроме этого, здесь можно приобрести продукцию собственного производства «Перекрестка» - салаты, закуски, вторые блюда, разнообразные десерты.Чтобы не запутаться в этом разнообразном ассортименте, в магазине продумана удобная цветовая навигация. Например, зеленый фон - это овощи и фрукты, желтый - пекарня, красный - мясо, синий - рыба. Помогают покупателям и хорошо заметные вывески с названием отделов. Порадуют и цены. Торговая сеть заботится о своих покупателях и поэтому в супермаркетах «Перекресток» постоянно проводятся промо-акции, в которых участвует до нескольких сотен товаров еженедельно – это товары по сниженным ценам.Также в будние дни с 9 до 13 часов пенсионеры, предъявив на кассе удостоверение, получают 10-процентную скидку на все товары, кроме табачной продукции и других товаров, продаваемых по минимальной розничной цене, а также участвующих в промо-акциях.Как уточнил региональный директор торговой сети «Перекресток» Дмитрий Раковский: «Мы делаем все, чтобы самарские покупатели полюбили наши магазины. Мы хотим, чтобы наши магазины стали центрами притяжения каждого района».В планах компании - обновление всех супермаркетов сети в Самарской области до конца 2018 года и открытие новых. Кстати, компания является крупным работодателем в регионе - в магазинах сети в Самарской области в настоящий момент занято свыше 900 человек, которые помимо полностью белой зарплаты имеют полный социальный пакет.