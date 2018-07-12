Топ-менеджер из Самары стал победителем всероссийской медиа-премии

5 июля в Москве прошла церемония вручения XVIII Национальной премии «Медиа-менеджер России – 2018».



Она вручается с 2001 года. В этом году на престижную награду были номинированы 115 лучших топ-менеджеров компаний. Премия насчитывала 15 номинаций. Участников оценивали в четыре тура общественные организации, члены экспертного совета, жюри и Попечительского совета премии. Награды получили более 60 номинантов.



Лауреатом в номинации «Печатные СМИ» стал Сергеев Павел - генеральный директор «ИнтерМедиаГруп Самара». Он получил награду «За эффективное управление и укрепление лидирующих позиций проекта «Антенна - Телесемь» на региональном рынке Самарской области».