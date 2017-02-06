Тольяттинца будут судить за то, что он сбил пенсионерку

49-летний водитель Опеля ехал задним ходом по территории площади Свободы. По версии полицейских, мужчина не снизил скорость вплоть до полной остановки автомобиля, в результате чего сбил 89-летнюю женщину, которая шла в попутном направлении слева от машины.В результате пострадавшая получила тяжкие травмы, с которыми была доставлена бригадой «скорой» в одну из городских больниц. По данным инспекторов ГИБДД, в момент ДТП водитель иномарки был трезв.В настоящее время по факту нарушения Правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.