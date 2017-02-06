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Тольяттинца будут судить за то, что он сбил пенсионерку

ДТП произошло утром 15 октября прошлого года на территории Центрального района города.

49-летний водитель Опеля ехал задним ходом по территории площади Свободы. По версии полицейских, мужчина не снизил скорость вплоть до полной остановки автомобиля, в результате чего сбил 89-летнюю женщину, которая шла в попутном направлении слева от машины.

В результате пострадавшая получила тяжкие травмы, с которыми была доставлена бригадой «скорой» в одну из городских больниц. По данным инспекторов ГИБДД, в момент ДТП водитель иномарки был трезв.

В настоящее время по факту нарушения Правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.
Дата: 5 февраля 2017 , 19:44
232
Автор текста: Анна Турова
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