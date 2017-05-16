Тольяттинский студент, захотевший стать «игиловцем», получил два года строгого режима

Известно, что в 2016 году он приехал в Тольятти поступать в ТГУ. Парень был принят в вуз, а вскоре вступил в интернет-сообщество террористической направленности.Там молодой человек, исповедующий ислам, познакомился с администратором группы, который, по достигнутой договоренности, приобрел на имя студента авиабилеты из Самары в Москву, а из Москвы - в Стамбул. По оперативным данным, из Турции подсудимого должны были переправить в Сирию для участия в боевых действиях на стороне ИГИЛ* (запрещенной в РФ террористической группировки). Однако сотрудники региональной ФСБ задержали потенциального террориста и возбудили в отношении него уголовное дело по факту покушения на участие в деятельности террористической организации.Приволжский окружной военный суд приговорил обвиняемого к двум годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор был вынесен 25 апреля, а 11 мая он вступил в законную силу.