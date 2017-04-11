Тольяттинские полицейские дважды за утро выезжали по сообщениям о подозрительных предметах

Сегодня утром в разное время в правоохранительные органы поступили звонки от жителей Автозаводского района. Они сообщили о подозрительных предметах в подъездах двух жилых домов.



Прибывшие сотрудники полиции оцепили прилегающую территорию и приступили к осмотрам вещей. В ходе обследования взрывоопасных устройств или взрывчатых веществ обнаружено не было.



Так, в подъезде дома на улице Автостроителей лежал пакет со старыми вещами, а в подъезде дома на улице 70 Лет Октября - старый чемодан. В настоящее время по данным фактам проводятся проверки.