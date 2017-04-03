Тольяттинец выстрелил в соседа, который автомобилем повредил ворота его дома
Инцидент произошел около одного из домов на Ольховском проезде в Центральном районе Тольятти.
Как следует из собранных сотрудниками полиции материалов, 37-летний мужчина своим автомобилем повредил ворота частного дома 47-летнего соседа. Из-за этого между мужчинами возник конфликт, и 47-летний гражданин во время ссоры выстрелил из травматического пистолета «Гроза» в своего соседа. Впоследствии местный житель был госпитализирован.
Предполагаемого злоумышленника задержали. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Предполагаемое орудие преступления изъято, ведется следствие.
Как следует из собранных сотрудниками полиции материалов, 37-летний мужчина своим автомобилем повредил ворота частного дома 47-летнего соседа. Из-за этого между мужчинами возник конфликт, и 47-летний гражданин во время ссоры выстрелил из травматического пистолета «Гроза» в своего соседа. Впоследствии местный житель был госпитализирован.
Предполагаемого злоумышленника задержали. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Предполагаемое орудие преступления изъято, ведется следствие.
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