Тольяттинец выстрелил в соседа, который автомобилем повредил ворота его дома

Как следует из собранных сотрудниками полиции материалов, 37-летний мужчина своим автомобилем повредил ворота частного дома 47-летнего соседа. Из-за этого между мужчинами возник конфликт, и 47-летний гражданин во время ссоры выстрелил из травматического пистолета «Гроза» в своего соседа. Впоследствии местный житель был госпитализирован.Предполагаемого злоумышленника задержали. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Предполагаемое орудие преступления изъято, ведется следствие.