Тольяттинец пытался украсть хлеб, сыр, колбасу и майонез
Инцидент произошел в одном из супермаркетов Комсомольского района.
Посетитель магазина попытался украсть из торгового зала продукты питания – хлеб, сыр, колбасу и майонез на общую сумму 1223 рубля. Работники точки заметили, что мужчина пробежал через кассу, не оплатив покупки. В руках у него была корзина с продуктами.
Охраннику и продавцу магазина не удалось задержать злоумышленника: мужчина вырвался и сбежал, оставив украденное возле магазина.
Сотрудники супермаркета обратились в полицию. При просмотре видеосъемки один из полицейских на одном из кадров опознал личность подозреваемого. Им оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности 34-летний местный житель, не имеющий постоянного заработка. Предполагаемый злоумышленник был задержан по месту жительства. Свою вину он признал.
В настоящее время по факту покушения на грабеж возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции проверяют задержанного на причастность к иным противоправным деяниям.
Посетитель магазина попытался украсть из торгового зала продукты питания – хлеб, сыр, колбасу и майонез на общую сумму 1223 рубля. Работники точки заметили, что мужчина пробежал через кассу, не оплатив покупки. В руках у него была корзина с продуктами.
Охраннику и продавцу магазина не удалось задержать злоумышленника: мужчина вырвался и сбежал, оставив украденное возле магазина.
Сотрудники супермаркета обратились в полицию. При просмотре видеосъемки один из полицейских на одном из кадров опознал личность подозреваемого. Им оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности 34-летний местный житель, не имеющий постоянного заработка. Предполагаемый злоумышленник был задержан по месту жительства. Свою вину он признал.
В настоящее время по факту покушения на грабеж возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции проверяют задержанного на причастность к иным противоправным деяниям.
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