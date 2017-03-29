Тольяттинец пытался украсть хлеб, сыр, колбасу и майонез

Инцидент произошел в одном из супермаркетов Комсомольского района.



Посетитель магазина попытался украсть из торгового зала продукты питания – хлеб, сыр, колбасу и майонез на общую сумму 1223 рубля. Работники точки заметили, что мужчина пробежал через кассу, не оплатив покупки. В руках у него была корзина с продуктами.



Охраннику и продавцу магазина не удалось задержать злоумышленника: мужчина вырвался и сбежал, оставив украденное возле магазина.



Сотрудники супермаркета обратились в полицию. При просмотре видеосъемки один из полицейских на одном из кадров опознал личность подозреваемого. Им оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности 34-летний местный житель, не имеющий постоянного заработка. Предполагаемый злоумышленник был задержан по месту жительства. Свою вину он признал.



В настоящее время по факту покушения на грабеж возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции проверяют задержанного на причастность к иным противоправным деяниям.