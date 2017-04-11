Тольяттинец, 28 раз нарушивший ПДД, оплатил долги по штрафам из-за угрозы лишения прав

Должнику вручали требование погасить задолженность в пятидневный срок, что мужчина проигнорировал. В результате по 12 исполнительным производствам, по которым истек срок для добровольного погашения задолженности, было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора на сумму 12 тысяч рублей. В итоге сумма долга достигла 29 тысяч рублей.Как сообщает пресс-служба УФССП России по Самарской области, мужчина оплатил долги в течение 5 дней после получения предупреждения о временном ограничении прав, а также выезда за пределы России.