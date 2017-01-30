Титул «Мисс Самара-2017» достался красавице c африканскими корнями из Алексеевки

Студентка Самарского социально-педагогического университета стала победительницей конкурса «Мисс Самара».



В финале конкурса за титул боролись 11 конкурсанток. Победа досталась 20-летней студентке Самарского социально-педагогического университета Саре Харун. Девушка покорила жюри своей яркой внешностью, а во время танцевального номера продемонстрировала прекрасную хореографию и удивительное чувство ритма.



Сара Харун с трех лет живет в поселке Алексеевка Самарской области. Ее папа – африканец, родом из Судана. Мама - русская. Родители девушки познакомились в Москве, где и родилась будущая «Мисс Самара». Когда девочке было три года, семья переехала в Самарскую область.



Теперь у темнокожей самарской красавицы появились планы заняться модельным бизнесом. При этом она думает о том, чтобы продолжить учебу в педагогическом, так как очень любит работать с детьми.