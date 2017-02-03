«Титаник» прибудет в самарский Музей модерна

10 февраля здесь откроется выставка «Титаник. 100 лет истории» арт-центра в Перинных рядах.



Его называли «непотопляемым», его колоссальные размеры поражали современников. «Титаник» - крупнейший пассажирский лайнер ХХ века, настоящий гигант, сохранивший свое имя в океане истории. Его крушение потрясло мир, став одной из самых масштабных катастроф начала ХХ века. Но история, которую предлагается узнать на выставке, не является историей гибели, конца. Это история любви, преодолевшей время и пространство. Тайна, которую «Титаник» унес собой, по сей день будоражит умы. Что послужило причиной его крушения? Какие секреты были скрыты за дверями кают? На экспозиции представят более 80 фотографий, среди которых исторические, а также сделанные в ходе подводных исследований.