The Telegraph о Самаре: «Пляжи, пиво как нектар и бункер Сталина»

«Дешевое пиво и пляж ждут английских болельщиков в Самаре» - пишет издание.По мнению авторов, первое, что должны оценить англичане по прибытии в наш город – Жигулевский пивзавод, где пиво на разлив продается по смешной, по меркам англичан, цене. Но при этом они добавляют, что цена не имеет значения, так как на вкус жигулевское пиво «как нектар».Также The Telegraph пишет о самарских пляжах, которые напоминают Рио и о знаменитой достопримечательности города – Бункере Сталина. Атмосфера бывшего закрытого советского города особенно привлекает иностранных гостей.В субботу, 7 июля, в Самаре в четвертьфинале Чемпионата мира по футболу сыграют сборная Англии и Швеции. Ожидается, что в наш город приедут 3,5 тысячи болельщиков с "туманного альбиона". Шведов будет больше - около 5,5 тысяч.