Территорию вокруг площади имени Куйбышева приведут в порядок
В Самаре продолжается работа по приведению в порядок гостевых маршрутов к чемпионату мира по футболу FIFA-2018 в России.
10 февраля состоялось выездное совещание, посвященное вопросам благоустройства территории, прилегающей к площади имени Куйбышева. В нем приняли участие глава Самары Олег Фурсов, вице-губернатор Самарской области Александр Фетисов, региональный министр строительства Александр Баландин, руководители профильных департаментов мэрии.
10 февраля состоялось выездное совещание, посвященное вопросам благоустройства территории, прилегающей к площади имени Куйбышева. В нем приняли участие глава Самары Олег Фурсов, вице-губернатор Самарской области Александр Фетисов, региональный министр строительства Александр Баландин, руководители профильных департаментов мэрии.
Задачу ускорить работы по благоустройству городских территорий в преддверии ЧМ-2018 и задействовать для этого все имеющиеся резервы поставил в своем Послании губернатор Николай Меркушкин. Площадь имени Куйбышева будет играть особую роль во время чемпионата: она станет ареной для Фестиваля болельщиков FIFA. В этом году планируется начать ремонт площади. Так что и кварталы, расположенные вокруг нее, должны будут соответствовать высокому уровню мероприятия, на которое съедутся фанаты футбола из многих стран мира.
Участники вчерашнего совещания осмотрели территорию на пересечении улиц Красноармейской и Самарской. Сейчас там ведется строительство гостиницы категории 4-5 звезд (инвестор - южнокорейский холдинг), а также располагаются объекты потребительского рынка, ветхие и аварийные дома. По поручению Олега Фурсова руководство администрации Ленинского района уже включило эти объекты в дефектные ведомости, по каждому из них принимаются конкретные решения. Фасады домов, требующие ремонта или реставрации, планируется восстановить за счет частных средств, уже начаты переговоры с предполагаемыми меценатами.
Напомним, что активная работа по привлечению благотворителей к ремонту зданий началась два года назад по инициативе Олега Фурсова. Счет средствам, которые они безвозмездно вкладывают в улучшение облика Самары, уже идет на десятки миллионов рублей.
Также рассматривается возможность включения некоторых зданий в региональную программу капитального ремонта, а также в другие программы, которые предусматривают проведение восстановительных работ. Параллельно решается вопрос по расселению жителей аварийных и подлежащих сносу домов. Александр Фетисов предложил создать специальную рабочую группу, которая будет контролировать ход работ. В нее войдут представители мэрии и Ленинского района, регионального минстроя, областного фонда жилья и ипотеки, а также комитета по строительству губернской думы.
А вообще «чемпионатская» работа по благоустройству города затрагивает буквально каждый район Самары, а не только территорию вокруг площади имени Куйбышева и спортивное ядро в поселке Радиоцентр. По распоряжению мэр во всех районных администрациях была «перезагружена» работа отделов архитектуры, привлечены новые специалисты. Они вместе с
активной общественностью, депутатами составили дефектные ведомости, которые включают буквально каждую мелочь, которую необходимо исправить: разбитый тротуар, обветшавший фасад, аварийное дерево… По сути на руках у районных администраций есть пошаговые планы по приведению территорий в порядок.
Есть основополагающий документ и на уровне города - Единая архитектурно-художественная концепция благоустройства гостевых маршрутов. Она содержит варианты цветовых решений для зданий, предложения по подсветке объектов и территорий, по созданию удобной системы городской навигации, озеленению и многое другое.
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