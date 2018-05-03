Территория у "Самара Арены" станет презентабельнее к концу мая

Благоустройство у "Самара Арены" выполнили на 90%. Об этом сообщил заместитель генерального директора компании-подрядчика Андрей Костенко.На территории у стадиона укладывают плитку на площади 80 тысяч квадратных метров и асфальт на площади 120 тысяч квадратных метров. Также обустраивают газоны.- Контракт на работы был заключен в ноябре 2017 года. Его стоимость составила 2,8 млрд рублей. Все работы планируем завершить к концу мая, - пояснил Андрей Костенко.Напомним, что уже в воскресенье, 6 мая, на "Самара Арене" пройдет второй тестовый матч. "Крылья Советов" примут "Кубань". Эта игра обещает стать самым посещаемым домашним матчем не только в ФНЛ, но и в истории самарской команды. На игру проданы все билеты. Стадион вмещает 45 тысяч зрителей.