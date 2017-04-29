Теплоснабжающие организации региона задолжали за газ более 1,3 млрд рублей

В тройку самых злостных неплательщиков входят такие предприятия, как ООО «СамРЭК-Эксплуатация» (долг - 266,2 млн рублей), сызранское МУП «ЖЭС» (121, 8 млн рублей) и ОАО «Нефтегорская ТЭК» (80,4 млн рублей). Следом идут тольяттинское МП «СтавропольРесурсСервис (61,1 млн рублей), камышлинское МУП «КомХоз» (8, 9 млн рублей) и елховское ООО УК «РР-СХ» (долг – 5,1 млн рублей).Как отметил заместитель гендиректора по реализации газа ООО «Газпром межрегионгаз Самара» Игорь Усачев, многомиллионные долги предприятий ставят под угрозу стабильность газоснабжения области. Кроме того, величина задолженности за газ прямо влияет и на размер инвестиций ПАО «Газпром» в различные областные проекты.