Теплоснабжающие организации региона задолжали за газ более 1,3 млрд рублей
По данным на конец апреля текущего года, просроченная задолженность перед ООО «Газпром межрегионгаз Самара» составляет 1,35 млрд рублей.
В тройку самых злостных неплательщиков входят такие предприятия, как ООО «СамРЭК-Эксплуатация» (долг - 266,2 млн рублей), сызранское МУП «ЖЭС» (121, 8 млн рублей) и ОАО «Нефтегорская ТЭК» (80,4 млн рублей). Следом идут тольяттинское МП «СтавропольРесурсСервис (61,1 млн рублей), камышлинское МУП «КомХоз» (8, 9 млн рублей) и елховское ООО УК «РР-СХ» (долг – 5,1 млн рублей).
Как отметил заместитель гендиректора по реализации газа ООО «Газпром межрегионгаз Самара» Игорь Усачев, многомиллионные долги предприятий ставят под угрозу стабильность газоснабжения области. Кроме того, величина задолженности за газ прямо влияет и на размер инвестиций ПАО «Газпром» в различные областные проекты.
В тройку самых злостных неплательщиков входят такие предприятия, как ООО «СамРЭК-Эксплуатация» (долг - 266,2 млн рублей), сызранское МУП «ЖЭС» (121, 8 млн рублей) и ОАО «Нефтегорская ТЭК» (80,4 млн рублей). Следом идут тольяттинское МП «СтавропольРесурсСервис (61,1 млн рублей), камышлинское МУП «КомХоз» (8, 9 млн рублей) и елховское ООО УК «РР-СХ» (долг – 5,1 млн рублей).
Как отметил заместитель гендиректора по реализации газа ООО «Газпром межрегионгаз Самара» Игорь Усачев, многомиллионные долги предприятий ставят под угрозу стабильность газоснабжения области. Кроме того, величина задолженности за газ прямо влияет и на размер инвестиций ПАО «Газпром» в различные областные проекты.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
28 апреля 2017
122
28 апреля 2017
131
28 апреля 2017
584
28 апреля 2017 , 21:29
438
28 апреля 2017 , 17:45
187
Премию в размере 60 тысяч рублей получили более 60-ти жителей региона .
28 апреля 2017 , 16:42
209
ДТП со смертельным исходом произошло вчера в 8:30 на 24 км трассы «Подъем-Михайловка...
28 апреля 2017 , 16:30
185
Александр Апполонов: «Для того, чтобы добраться до большой сцены, нужно не «сливаться» и идти до конца»
29 апреля отмечается Международный день танца. В преддверии праздника sgpress.ru пообщался с...
28 апреля 2017 , 16:28
775
В день Великой Победы 9 мая каждый может почтить память Героев Великой Отечественной войны, став...
28 апреля 2017 , 15:41
122
Поволжский банк ПАО Сбербанк информирует о работе офисов на майские праздники.
28 апреля 2017 , 15:33
131
Его поставили участники пластического театра «ТИТРЫ» под руководством...
Календарь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
6 апреля 2017
5639
1
Вчера в администрации Самары под председательством главы города Олега Фурсова прошло совещание,...
13 апреля 2017
4686
Управление ФСБ России по Самарской области задержало 27-летнего украинца 19 марта.
16 апреля 2017
3779
Аварию зарегистрировали сегодня в час ночи на пересечении улиц Маломосковской и Революционной.
27 апреля 2017
3703
1
Под предварительным данным УГИБДД ГУ МВД РФ по Самарской области, в крупной аварии получили...
3 апреля 2017
1173
Соответствующее постановление главы Самары Олега Фурсова мэрия опубликовала на своем официальном...
3 апреля 2017
1483
Ленинский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета РФ по...
3 апреля 2017
1307
Мэрия опубликовала постановление главы города Олега Фурсова о разработке муниципальной программы...
31 марта 2017
1491
Таковы данные за прошедший год. Лоточники, реализующие товар в неположенных местах, и сегодня...