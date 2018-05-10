Теплая погода в Самарскую область вернется к выходным

По данным Приволжского УГМС, в четверг и пятницу, 10 и 11 мая, температура воздуха составит +10...+15 градусов. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, возможен кратковременный дождь.Однако к выходным, 12 и 13 мая, в Самарской области потеплеет – столбик термометра повысится до +18...+23 градусов.