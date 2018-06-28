Теперь на публичных слушаниях будут собирать данные каждого участника
С 1 июля в Самаре изменяется порядок проведения публичных слушаний по вопросам градостроительства. Соответствующее решение городская дума утвердила 31 мая в связи с внесением корректив в федеральное законодательство. В департаменте градостроительства «СГ» рассказали, что именно изменится.
Сейчас действуют два механизма обсуждения вопросов градостроительной деятельности - публичные слушания и общественные обсуждения.
Первая форма предусматривает собрание участников в рабочее время в определенном месте. Во втором случае достаточно заочных обсуждений, мнения собирают с помощью интернета.
Однако и к той и к другой процедуре у заинтересованных сторон есть масса вопросов. Как правило, говорят о недостаточной прозрачности, сомнения вызывает круг участников. Ведь как в публичных слушаниях, так и в
сборе мнений могут принимать участие люди, не имеющие прямого отношения к обсуждаемой территории, но продвигающие коммерческие и другие интересы. Не исключена «накрутка» голосов в интернете.
Теперь же, в соответствии с новым законодательством, процедуры обсуждения градостроительных вопросов усовершенствованы.
Желающие принять участие в обсуждении любой формы должны будут представить сведения о себе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, адрес места жительства - для физических лиц, информацию об организации - для юридических.
Участники общественных обсуждений или публичных слушаний, являющиеся правообладателями земельных участков и расположенных на них объектов капитального строительства, помещений, также представляют сведения об этом имуществе. При сборе мнений в интернете участники должны пройти идентификацию, представив сведения о себе, о земельном участке с приложением подтверждающих документов в специальном разделе на официальном сайте мэрии. В скором времени он станет доступен. Участниками слушаний и обсуждений, которые затрагивают Генеральный план, Правила землепользования и застройки, Правила благоустройства территорий, являются граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлены эти проекты, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и расположенных на них объектов капитального строительства, помещений.
Такой же подход начнет действовать, когда речь идет о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, разрешения на отклонение от предельных параметров строительства, реконструкции объектов. В обсуждении смогут участвовать граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капстроительства, правообладатели находящихся в границах этой зоны земельных участков и объектов капитального строительства. А также люди, постоянно проживающие на прилегающих участках, собственники этих участков или расположенных на них объектов, помещений. В некоторых случаях участниками слушаний могут стать правообладатели земельных участков и объектов, подверженных риску
негативного воздействия на окружающую среду в результате реализации обсуждаемых проектов.
Как отметили в департаменте градостроительства, изменения в законодательстве направлены на то, чтобы избежать спекуляций, чтобы обеспечить допуск к обсуждению тех, кто имеет непосредственное отношение к рассматриваемой территории.
При этом сроки проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности не меняются.
Решение о выборе формы проведения обсуждения принимает глава города исходя из общественной значимости рассматриваемого проекта. При этом он опирается на рекомендации специальной комиссии.
Сейчас действуют два механизма обсуждения вопросов градостроительной деятельности - публичные слушания и общественные обсуждения.
Первая форма предусматривает собрание участников в рабочее время в определенном месте. Во втором случае достаточно заочных обсуждений, мнения собирают с помощью интернета.
Однако и к той и к другой процедуре у заинтересованных сторон есть масса вопросов. Как правило, говорят о недостаточной прозрачности, сомнения вызывает круг участников. Ведь как в публичных слушаниях, так и в
сборе мнений могут принимать участие люди, не имеющие прямого отношения к обсуждаемой территории, но продвигающие коммерческие и другие интересы. Не исключена «накрутка» голосов в интернете.
Теперь же, в соответствии с новым законодательством, процедуры обсуждения градостроительных вопросов усовершенствованы.
Желающие принять участие в обсуждении любой формы должны будут представить сведения о себе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, адрес места жительства - для физических лиц, информацию об организации - для юридических.
Участники общественных обсуждений или публичных слушаний, являющиеся правообладателями земельных участков и расположенных на них объектов капитального строительства, помещений, также представляют сведения об этом имуществе. При сборе мнений в интернете участники должны пройти идентификацию, представив сведения о себе, о земельном участке с приложением подтверждающих документов в специальном разделе на официальном сайте мэрии. В скором времени он станет доступен. Участниками слушаний и обсуждений, которые затрагивают Генеральный план, Правила землепользования и застройки, Правила благоустройства территорий, являются граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлены эти проекты, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и расположенных на них объектов капитального строительства, помещений.
Такой же подход начнет действовать, когда речь идет о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, разрешения на отклонение от предельных параметров строительства, реконструкции объектов. В обсуждении смогут участвовать граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капстроительства, правообладатели находящихся в границах этой зоны земельных участков и объектов капитального строительства. А также люди, постоянно проживающие на прилегающих участках, собственники этих участков или расположенных на них объектов, помещений. В некоторых случаях участниками слушаний могут стать правообладатели земельных участков и объектов, подверженных риску
негативного воздействия на окружающую среду в результате реализации обсуждаемых проектов.
Как отметили в департаменте градостроительства, изменения в законодательстве направлены на то, чтобы избежать спекуляций, чтобы обеспечить допуск к обсуждению тех, кто имеет непосредственное отношение к рассматриваемой территории.
При этом сроки проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности не меняются.
Решение о выборе формы проведения обсуждения принимает глава города исходя из общественной значимости рассматриваемого проекта. При этом он опирается на рекомендации специальной комиссии.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
28 июня 2018
213
28 июня 2018
404
28 июня 2018
3503
28 июня 2018
245
28 июня 2018
268
28 июня 2018
610
28 июня 2018
187
28 июня 2018 , 19:54
213
Их сборная вышла в 1/8 финала Чемпионата мира по футболу
28 июня 2018 , 16:54
404
Около 20 тысяч болельщиков из Южной Америки приехали на матч против Сенегала
28 июня 2018 , 15:55
3503
На нем прилетели более 400 болельщиков.
28 июня 2018 , 15:50
219
С первых дней Чемпионата мира по футболу на набережной в Самаре проходит спортивная акция...
28 июня 2018 , 15:02
245
В этот день в музей пришли больше 700 человек.
28 июня 2018 , 13:45
268
Около 50 человек показали пример танцевального бесконтактного боя.
28 июня 2018 , 11:28
610
На Ленинградской веселились колумбийцы.
28 июня 2018 , 11:08
187
«Любите ли вы театр, как люблю его я?» Герой нашего сегодняшнего интервью знает о...
28 июня 2018 , 11:06
262
Третий год длится совместный историко-культурный, просветительский проект «Самарской...
28 июня 2018 , 10:46
294
С 1 июля в Самаре изменяется порядок проведения публичных слушаний по вопросам...
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
19 июня 2018
8342
1
Ожидается сильный ветер с порывами 15-20 метров в секунду.
17 июня 2018
7893
В приготовлении традиционной балканской котлеты - плескавицы, принял участие призер Олимпийских...
2 июня 2018
7683
9
Региональные власти составили рейтинг управляющих компаний, занятых в сфере...
17 июня 2018
7310
В воскресенье, 17 июня, на самарском стадионе состоится первый матч Чемпионата мира по футболу....
14 июня 2018
6970
Схемы перекрытий улиц и движения транспорта
25 июня 2018
1447
Почти полтора месяца самарцы ждали лета. Синоптики разводили руками и говорили: «Ждите,...
9 июня 2018
1198
Новый график начал действовать с субботы, 9 июня.
22 июня 2018
502
С апреля в регионе установлен особый противопожарный режим.
22 июня 2018
756
В субботу предприниматели смогут зарегистрировать онлайн-кассу в налоговых инспекциях Самарской области
До завершения второго этапа кассовой реформы осталось 8 дней.
22 июня 2018
416
Ребята займутся общестроительными и дорожными работами.