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Теперь на публичных слушаниях будут собирать данные каждого участника

С 1 июля в Самаре изменяется порядок проведения публичных слушаний по вопросам градостроительства. Соответствующее решение городская дума утвердила 31 мая в связи с внесением корректив в федеральное законодательство. В департаменте градостроительства «СГ» рассказали, что именно изменится.

Сейчас действуют два механизма обсуждения вопросов градостроительной деятельности - публичные слушания и общественные обсуждения.

Первая форма предусматривает собрание участников в рабочее время в определенном месте. Во втором случае достаточно заочных обсуждений, мнения собирают с помощью интернета.

Однако и к той и к другой процедуре у заинтересованных сторон есть масса вопросов. Как правило, говорят о недостаточной прозрачности, сомнения вызывает круг участников. Ведь как в публичных слушаниях, так и в
сборе мнений могут принимать участие люди, не имеющие прямого отношения к обсуждаемой территории, но продвигающие коммерческие и другие интересы. Не исключена «накрутка» голосов в интернете.

Теперь же, в соответствии с новым законодательством, процедуры обсуждения градостроительных вопросов усовершенствованы.

Желающие принять участие в обсуждении любой формы должны будут представить сведения о себе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, адрес места жительства - для физических лиц, информацию об организации - для юридических.

Участники общественных обсуждений или публичных слушаний, являющиеся правообладателями земельных участков и расположенных на них объектов капитального строительства, помещений, также представляют сведения об этом имуществе. При сборе мнений в интернете участники должны пройти идентификацию, представив сведения о себе, о земельном участке с приложением подтверждающих документов в специальном разделе на официальном сайте мэрии. В скором времени он станет доступен. Участниками слушаний и обсуждений, которые затрагивают Генеральный план, Правила землепользования и застройки, Правила благоустройства территорий, являются граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлены эти проекты, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и расположенных на них объектов капитального строительства, помещений.

Такой же подход начнет действовать, когда речь идет о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, разрешения на отклонение от предельных параметров строительства, реконструкции объектов. В обсуждении смогут участвовать граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капстроительства, правообладатели находящихся в границах этой зоны земельных участков и объектов капитального строительства. А также люди, постоянно проживающие на прилегающих участках, собственники этих участков или расположенных на них объектов, помещений. В некоторых случаях участниками слушаний могут стать правообладатели земельных участков и объектов, подверженных риску
негативного воздействия на окружающую среду в результате реализации обсуждаемых проектов.

Как отметили в департаменте градостроительства, изменения в законодательстве направлены на то, чтобы избежать спекуляций, чтобы обеспечить допуск к обсуждению тех, кто имеет непосредственное отношение к рассматриваемой территории.

При этом сроки проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности не меняются.

Решение о выборе формы проведения обсуждения принимает глава города исходя из общественной значимости рассматриваемого проекта. При этом он опирается на рекомендации специальной комиссии. 
Дата: 28 июня 2018 , 10:46
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Автор текста: Игорь Озеров
Автор фото: Екатерина Елизарова
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