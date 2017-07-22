Театры из десятка городов России приедут в Самару на фестиваль
С 23 по 30 сентября в Самаре пройдет III Межрегиональный фестиваль «Волга театральная».
Форум объединяет города Поволжского федерального округа. Организаторы: Союз театральных деятелей РФ и Ассоциация городов Поволжья, куда Самара входит как составляющая часть.
В этом году в Самару приедут театры из Уфы, Ижевска, Набережных Челнов, Ульяновска, Перми, Казани и Оренбурга. Самарскую область будут представлять самарские театры («Камерная сцена», «Самарская площадь» и «Лукоморье»), драматический театр из Сызрани, тольяттинские «Колесо» и «Дилижанс». Впервые к фестивалю присоединится «Грань» из Новокуйбышевска. Театр станет дополнительной площадкой форума, на которой покажет свой спектакль «Король Лир», собравший сразу несколько номинаций «Самарской театральной музы» в этом году.
Зрители увидят спектакли, созданные по мотивам текстов Чехова и Горина, Гольдони и Пушкина, Шекспира и Бомарше, Островского и Шукшина, Володина и Одоевского.
Председатель жюри фестиваля - Наталья Старосельская театральный критик, кандидат филологических наук, главный редактор журнала «Страстной бульвар, 10», главный редактор журнала «Иные берега», лауреат премии Москвы в области литературы и искусства.
Форум объединяет города Поволжского федерального округа. Организаторы: Союз театральных деятелей РФ и Ассоциация городов Поволжья, куда Самара входит как составляющая часть.
В этом году в Самару приедут театры из Уфы, Ижевска, Набережных Челнов, Ульяновска, Перми, Казани и Оренбурга. Самарскую область будут представлять самарские театры («Камерная сцена», «Самарская площадь» и «Лукоморье»), драматический театр из Сызрани, тольяттинские «Колесо» и «Дилижанс». Впервые к фестивалю присоединится «Грань» из Новокуйбышевска. Театр станет дополнительной площадкой форума, на которой покажет свой спектакль «Король Лир», собравший сразу несколько номинаций «Самарской театральной музы» в этом году.
Зрители увидят спектакли, созданные по мотивам текстов Чехова и Горина, Гольдони и Пушкина, Шекспира и Бомарше, Островского и Шукшина, Володина и Одоевского.
Председатель жюри фестиваля - Наталья Старосельская театральный критик, кандидат филологических наук, главный редактор журнала «Страстной бульвар, 10», главный редактор журнала «Иные берега», лауреат премии Москвы в области литературы и искусства.
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