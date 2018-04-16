Театр-студия “Грань" вновь получил "Золотую Маску"
Художник по костюмам новокуйбышевского театра-студии "Грань" Елена Соловьева стала лауреатом премии "Золотая Маска" за костюмы к спектаклю "Король Лир".
В прошлом году она получила главную театральную премию страны за работу над спектаклем "Корабль дураков".Церемония награждения прошла в воскресенье, 15 апреля,на новой сцене Большого театра в Москве.
В прошлом году она получила главную театральную премию страны за работу над спектаклем "Корабль дураков".Церемония награждения прошла в воскресенье, 15 апреля,на новой сцене Большого театра в Москве.
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