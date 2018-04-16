16 апреля 2018 года,
02:03
$ 61.43    75.75   Нефть 50.68 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
Час пешком
Самарская экспедиция
Самарские усадьбы: время возрождения
Исторические версии
ЧМ-2018
Самарский характер
Куйбышев - запасная столица
Только у нас
Медицина
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Политика конфиденциальности
Главная/Лента новостей/

Театр-студия “Грань" вновь получил "Золотую Маску"

Художник по костюмам новокуйбышевского театра-студии "Грань" Елена Соловьева стала лауреатом премии "Золотая Маска" за костюмы к спектаклю "Король Лир".

В прошлом году она получила главную театральную премию страны за работу над спектаклем "Корабль дураков".Церемония награждения прошла в воскресенье, 15 апреля,на новой сцене Большого театра в Москве.
Дата: 15 апреля 2018 , 22:45
350
Автор текста: Маргарита Петрова
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Лента новостей
no photo
15 апреля 2018
350
Театр-студия “Грань" вновь получил "Золотую Маску"
На половине поля «Самара Арены» уложили газон
15 апреля 2018
347
На половине поля «Самара Арены» уложили газон
На
14 апреля 2018
1021
На "Самара Арене" начали укладывать газон
В Самаре состоялся Гагаринский субботник, приуроченный ко Дню космонавтики
14 апреля 2018
470
В Самаре состоялся Гагаринский субботник, приуроченный ко Дню космонавтики
Строительство крематория и уборка свалок. Глава Самары Елена Лапушкина встретилась с жителями посёлка Рубежный
14 апреля 2018
393
Строительство крематория и уборка свалок. Глава Самары Елена Лапушкина встретилась с жителями посёлка Рубежный
О вкладе Самары в освоение космоса
14 апреля 2018
323
О вкладе Самары в освоение космоса
В следующую субботу состоится пробный запуск фонтанов
14 апреля 2018
365
В следующую субботу состоится пробный запуск фонтанов
Самара получит дополнительные средства на строительство трёх детсадов
14 апреля 2018
335
Самара получит дополнительные средства на строительство трёх детсадов
На строительство «Центральной» могут выделить три млрд рублей из госбюджета
14 апреля 2018
435
На строительство «Центральной» могут выделить три млрд рублей из госбюджета
Лента новостей
15 апреля 2018 , 22:45
350
Театр-студия “Грань" вновь получил "Золотую Маску"
  Художник по костюмам новокуйбышевского театра-студии "Грань" Елена Соловьева...
15 апреля 2018 , 15:49
347
На половине поля «Самара Арены» уложили газон
Работы планируют завершить в начале следующей недели. 
14 апреля 2018 , 21:44
1021
На "Самара Арене" начали укладывать газон
  12 большегрузов с травой прибыли на стадион накануне. 
14 апреля 2018 , 15:19
470
В Самаре состоялся Гагаринский субботник, приуроченный ко Дню космонавтики
Вместе с другими жителями в нем приняла участие и глава города Елена Лапушкина. Она помогала...
14 апреля 2018 , 15:04
265
В Детской картинной галерее открылась выставка самарских пейзажей
На этой неделе в Детской картинной галерее открылась выставка «Художник в...
14 апреля 2018 , 12:42
323
О вкладе Самары в освоение космоса
Пресс-центр «Самарской газеты» пригласил экспертов к обсуждению темы...
14 апреля 2018 , 12:37
365
В следующую субботу состоится пробный запуск фонтанов
В день общегородского субботника, 21 апреля, в Самаре состоится тестовый пуск фонтанов....
14 апреля 2018 , 12:20
335
Самара получит дополнительные средства на строительство трёх детсадов
В четверг состоялось очередное заседание думы Самары. Основной вопрос - внесение изменений в...
14 апреля 2018 , 13:51
393
Строительство крематория и уборка свалок. Глава Самары Елена Лапушкина встретилась с жителями посёлка Рубежный
На этой неделе рабочая группа под руководством главы Самары Елены Лапушкиной побывала в поселке...
14 апреля 2018 , 11:43
435
На строительство «Центральной» могут выделить три млрд рублей из госбюджета
В пятницу,   13 апреля,   в рамках Красноярского экономического форума прошло...
Все новости
Выбор читателей
Выбор редакции
В Самаре в этом году отремонтируют около 40 участков дорог. Список
20 марта 2018
3579
1
В Самаре в этом году отремонтируют около 40 участков дорог. Список
Ремонт пройдет в рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные...
В Самаре появились места памяти жертв трагедии в Кемерово
27 марта 2018
2122
В Самаре появились места памяти жертв трагедии в Кемерово
Жители оставляют на улицах игрушки и цветы в память о детях, погибших при пожаре в ТЦ...
28 марта 2018
2089
В Самаре перекрыто движение по Ново-Садовой из-за бесхозной сумки
Подозрительный предмет обнаружен в районе бывшего ДК «Современник».  
В Самарской области столкнулись четыре машины, погиб мужчина
19 марта 2018
1894
В Самарской области столкнулись четыре машины, погиб мужчина
Авария произошла в понедельник, 19 марта, в 10:20 в Красноярском районе.
Где чаще всего бьются самарские водители
3 апреля 2018
1642
Где чаще всего бьются самарские водители
С начала 2017 года в Самаре произошло более 500 ДТП, в которых погибли или пострадали люди....
В апреле изменится расписание движения электричек из Самары до Жигулевского Моря
26 марта 2018
942
В апреле изменится расписание движения электричек из Самары до Жигулевского Моря
С 1 апреля поезд № 6302/6301 по рабочим дням будет ходить от станции Пятилетка (отпр. 4.50) до...
В Самаре в 2018 году картами отремонтируют 38 участков дорог. Список улиц
2 апреля 2018
720
1
В Самаре в 2018 году картами отремонтируют 38 участков дорог. Список улиц
Работы выполнят компании «НПФ «XXI век» и «Автодоринжиниринг».
Меньше всего безработных насчитали в Самарском районе
2 апреля 2018
496
Меньше всего безработных насчитали в Самарском районе
Как зарегистрироваться на бирже труда и получать пособие.
В здании реального училища планируют заменить кровлю
17 марта 2018
479
В здании реального училища планируют заменить кровлю
Общественники, эксперты, власти продолжают обсуждать судьбу объекта культурного наследия...
17 марта 2018
628
В этом году в Кошелев-парке откроются две школы
На этой неделе глава Самары встретилась с жителями Октябрьского и Красноглинского районов. 
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Только у нас
Медицина
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Политика конфиденциальности
© 2011 - 2017 SGPRESS. Все права защищены.
Свидетельство регистрации СМИ выдано Роскомнадзором: ЭЛ № ФС 77 - 68396 от 27.01.2017
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.