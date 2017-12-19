Театр-студия «Грань» покажет в Москве спектакль по сказке латышской писательницы Анны Саксе
Новокуйбышевский театр «Грань» примет участие в программе «Золотая маска» в городе» со спектаклем «Снежинка» по одноименной сказке латышской писательницы Анны Саксе.
Показ состоится в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество» 31 декабря, 1 и 2 января в Камергерском переулке.
Во время этого смотра, стартующего в Москве 22 декабря, театральные постановки пройдут на Садовом кольце, площадях Революции, Манежной и Тверской, в округах и парках. В рамках фестиваля свое искусство покажет более 40 театральных коллективов. Зрители увидят ледовые шоу по мотивам знаменитых русских балетов, интерактивные программы и уличные постановки.
Главной театральной площадкой новогодней Москвы станет Тверская улица. Для нее подготовлена особая программа по мотивам всемирно известных спектаклей. Свои проекты здесь представят МХТ имени А.П. Чехова, Государственный театр наций.
Фестиваль «Путешествие в Рождество» - часть культурного проекта «Москва - театральная столица», стартующего в 2018 году. Речь идет об организации на благоустроенных столичных улицах театральных площадок под открытым небом. Они будут работать во время фестиваля «Путешествие в Рождество» и других культурных мероприятий в течение всего следующего года. Инициатива принадлежит театральным деятелям России и поддержана администрацией Москвы.
Художественный руководитель театра-студии «Грань» Денис Бокурадзе ответил на вопросы о фестивале.
- Вы решили создать спектакль специально для фестиваля «Путешествие в Рождество»?
- Мы возвращаем к жизни спектакль, который мы играли много лет назад. У нас очень хорошее наследие Эльвиры Анатольевны Дульщиковой - ее спектакли театра-студии «Грань». Показ будет проходить на уличной крытой сцене. Мы смогли соблюсти условие организаторов - играть в пустом пространстве без декораций, поэтому чуть-чуть по-другому мизансценировали. Но суть, идея, все сохранено.
- Не жалеете, что проведете праздничные дни не дома?
- Для меня в узком семейном кругу важнее встретить Рождество. А Новый год - это все равно гулянья. Тем более Юлия Бокурадзе (актриса театра «Грань», жена Дениса Бокурадзе. - Прим. авт.) занята в спектакле и поедет со мной. С кем встретишь Новый год, с тем и проведешь. Мы встречаем его с «Золотой маской». Едем к ним на новогодние праздники, потом в марте на показ «Короля Лира» в рамках основной программы фестиваля и «Театра теней Офелии» в рамках программы «Детский Weekend».
- «Снежинка» - это история о чем?
- У бога и богини снега была дочь. Когда пришло время ей выходить замуж, отец решил сосватать ее трем ветрам - северному, западному и восточному. Южный оставили в стороне, потому что от него она могла растаять. Но ни один из них ей не понравился. И тогда она услышала про южный ветер. Что это и любовь, и полет, и яблоневые сады. Он прилетел, и она сбежала с ним. С одной стороны, конец истории печален - дочь бога и богини снега исчезнет, но с другой - она испытала настоящее чувство любви и счастья. А растаяв, прольется на землю первыми весенними дождями.
…и «Grande Оперетта»
На фестивале также будет представлен спектакль Самарского академического театра оперы и балета «Grande Оперетта». В специально подготовленную праздничную программу войдут самые известные и любимые фрагменты из блистательных оперетт Кальмана, Штрауса, Легара, Дунаевского, Петрова, Александрова и других композиторов. Для москвичей и гостей столицы выступят солисты театра Ирина Янцева, Диля Шагеева, Наталья Фризе, Наталья Бондарева, Георгий Цветков, Анатолий Невдах, Антон Кузенок, Иван Пилюкшин.
Представление состоится на тематической площадке «Руслан и Людмила» 31 декабря, 1 и 2 января (Тверская улица, д. 1-3).
Показ состоится в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество» 31 декабря, 1 и 2 января в Камергерском переулке.
Во время этого смотра, стартующего в Москве 22 декабря, театральные постановки пройдут на Садовом кольце, площадях Революции, Манежной и Тверской, в округах и парках. В рамках фестиваля свое искусство покажет более 40 театральных коллективов. Зрители увидят ледовые шоу по мотивам знаменитых русских балетов, интерактивные программы и уличные постановки.
Главной театральной площадкой новогодней Москвы станет Тверская улица. Для нее подготовлена особая программа по мотивам всемирно известных спектаклей. Свои проекты здесь представят МХТ имени А.П. Чехова, Государственный театр наций.
Фестиваль «Путешествие в Рождество» - часть культурного проекта «Москва - театральная столица», стартующего в 2018 году. Речь идет об организации на благоустроенных столичных улицах театральных площадок под открытым небом. Они будут работать во время фестиваля «Путешествие в Рождество» и других культурных мероприятий в течение всего следующего года. Инициатива принадлежит театральным деятелям России и поддержана администрацией Москвы.
Художественный руководитель театра-студии «Грань» Денис Бокурадзе ответил на вопросы о фестивале.
- Вы решили создать спектакль специально для фестиваля «Путешествие в Рождество»?
- Мы возвращаем к жизни спектакль, который мы играли много лет назад. У нас очень хорошее наследие Эльвиры Анатольевны Дульщиковой - ее спектакли театра-студии «Грань». Показ будет проходить на уличной крытой сцене. Мы смогли соблюсти условие организаторов - играть в пустом пространстве без декораций, поэтому чуть-чуть по-другому мизансценировали. Но суть, идея, все сохранено.
- Не жалеете, что проведете праздничные дни не дома?
- Для меня в узком семейном кругу важнее встретить Рождество. А Новый год - это все равно гулянья. Тем более Юлия Бокурадзе (актриса театра «Грань», жена Дениса Бокурадзе. - Прим. авт.) занята в спектакле и поедет со мной. С кем встретишь Новый год, с тем и проведешь. Мы встречаем его с «Золотой маской». Едем к ним на новогодние праздники, потом в марте на показ «Короля Лира» в рамках основной программы фестиваля и «Театра теней Офелии» в рамках программы «Детский Weekend».
- «Снежинка» - это история о чем?
- У бога и богини снега была дочь. Когда пришло время ей выходить замуж, отец решил сосватать ее трем ветрам - северному, западному и восточному. Южный оставили в стороне, потому что от него она могла растаять. Но ни один из них ей не понравился. И тогда она услышала про южный ветер. Что это и любовь, и полет, и яблоневые сады. Он прилетел, и она сбежала с ним. С одной стороны, конец истории печален - дочь бога и богини снега исчезнет, но с другой - она испытала настоящее чувство любви и счастья. А растаяв, прольется на землю первыми весенними дождями.
…и «Grande Оперетта»
На фестивале также будет представлен спектакль Самарского академического театра оперы и балета «Grande Оперетта». В специально подготовленную праздничную программу войдут самые известные и любимые фрагменты из блистательных оперетт Кальмана, Штрауса, Легара, Дунаевского, Петрова, Александрова и других композиторов. Для москвичей и гостей столицы выступят солисты театра Ирина Янцева, Диля Шагеева, Наталья Фризе, Наталья Бондарева, Георгий Цветков, Анатолий Невдах, Антон Кузенок, Иван Пилюкшин.
Представление состоится на тематической площадке «Руслан и Людмила» 31 декабря, 1 и 2 января (Тверская улица, д. 1-3).
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