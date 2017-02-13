Театр начинающих актеров покажет Коляду и Фугарда

17, 18, 19 февраля студенты отделения актерского мастерства курса заслуженного артиста РФ Юрия Долгих покажут спектакль «Играем в Бабу Шанель» по мотивам пьесы Николая Коляды. Режиссер-постановщик - Татьяна Наумова.24, 25 и 26 февраля студенты этого же курса представят историю одиночества «Здесь живут люди» в постановке своего мастера по одноименной пьесе Атола Фугарда.