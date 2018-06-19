Театр "Самарская площадь" пригласили на гастроли в Германию

На имя мэра пришло благодарственное письмо за подписью руководителя немецкого театра Владилава Граковского. Он поблагодарил Елену Лапушкину за поддержку и помощь в организации гастролей "Ателье" в Самаре. В конце мая артисты выступали на сцене театра "Самарская площадь" со спектаклями "Русская дискотека" и "Новая версия Царя Эдипа". И теперь труппу из нашего города ждут в Штутгарте с ответным визитом. Гастроли намечены на конец сентября.