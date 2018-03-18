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Близкая подруга Валерия Грушина Тамара Муравьева о том, каким был наш земляк. Часть 1

В этом году исполняется 50 лет со дня проведения первого фестиваля, посвященного памяти парня, который пожертвовал своей жизнью ради спасения детей. Тамара Муравьева - из числа самых верных друзей Валерия Грушина. Общались они девять лет. Вплоть до его гибели. А потом посвятила ему всю свою жизнь. Тамара Алексеевна - один из основателей фестиваля и клуба имени Валерия Грушина, директор одноименного музея. Каким же был наш знаменитый земляк?  

Судьбоносная встреча

Впервые Валерия Грушина Тамара Муравьева увидела на Молодецком кургане в апреле 1958 года.

Накануне окончания средней школы девушку привезла в Куйбышев мама, чтобы дочка получила здесь высшее образование. Приехали они из Алексеевки Хвалынского района Саратовской области. В Новокуйбышевске жила сестра отчима Тамары Елена Николаевна, которая готова была приютить будущую студентку.

- Вечером прибыли, а утром поехали на Сорокины Хутора, чтобы посетить могилы тех, с кем маму свела судьба во время Великой Отечественной. Возвращались пешком. Часа три уже шли, как нас подобрали организаторы соревнований по спортивному ориентированию, - рассказывает Тамара Алексеевна. - Так у меня состоялась судьбоносная встреча. Познакомилась с замечательными людьми: Светозаром Владимировичем Королевым, основателем секции альпинизма при ДСО «Спартак», вырастившим много мастеров спорта. И Германом Станиславовичем Орешко, деканом факультета иностранных языков пединститута, первым председателем городской туристической секции, созданной в 1952 году. Нас пригласили на Молодецкий курган. Дали телефон Бориса Соколова, председателя турсекции со 116-го километра. Я попросила его взять меня с собой. Пока ехали в электричке, Соколов рассказывал легенды о Молодецком кургане, которые я слушала, затаив дыхание. Только подумать: скоро буду в жемчужине Жигулей! Я просто летала от радости! А какие хорошие люди повстречались мне. Было так приятно, что они и моей персоне уделили немало внимания.

У Молодецкого кургана встретилась с уже знакомыми спортсменами.

Там и познакомилась с Валерой Грушиным и Мишей Кузнецовым. Валере было всего 14 лет, а он уже участвовал в походах. Прибыл, как и я, из Новокуйбышевска. Занимался у Федора Савельевича Карлина, специалиста по детскому туризму. Валера для него оказался просто находкой. Десятилетний Миша Кузнецов учился в 110-й школе на проспекте Масленникова. Ег наставник - Юрий Алексеевич Кулаков.

Детский туризм был на высоком уровне. Ребята любили и изучали родной край. В выходные молодежь не оставалась в городе. Ее влекла романтика: походы, костры, красота жигулевская.

На всю жизнь запомнилась мне эта торжественная линейка. В строю так много команд! От каждой из них звучат приветствия. 1958-й год стал пиком роста туризма.

Под конец выходят два 14-летних мальчишки из Новокуйбышевска и запевают «Бригантину». Один из них - Валера. Под нее и начинается восхождение на Молодецкий курган. А я (так обидно!) отстаю от своих. И вдруг меня подхватывают двое: Валера и Миша Кузнецов. С их помощью и поднимаюсь на курган. С тех пор и начинается наша дружба. Правда, у многих она вызывает недоумение: мне 18, Валерке - 14, Мише - всего 10 лет.

Интересуюсь, в курсе ли родители младшего о его месте нахождения? Оказывается, нет. Миша рос сорванцом. Как благодарна мне потом была его мама, Людмила Александровна, за то, что я приучила мальчишку сообщать о своем месте пребывания: хоть с полпути, но доложи. Таких, как он, обычно называют бегунками. Мальчика искали неделями. А он бежал к туристам, кострам и песням. С Валерой они где-то еще раньше познакомились. На каком-то турсборе. Наша троица становится практически неразлучной.

Мы разрабатывали маршруты походов. Искали, к кому бы присоединиться. Ходили в ГМК-62. Но почувствовали там себя неуютно. Интеллигентная публика, а мы - сорванцы. Обращались к туристам. Но нас никто не брал. Из-за возраста Михаила. Даже старший инспектор турклуба «Жигули» Тамара Александровна Синдюкова восклицала: «Ну как можно!» Но мы от Миши отказываться не хотели.

Его «зоопарки»

- С самого начала знакомства поняла: Валерка - отзывчивый человек, - продолжает Тамара Алексеевна. - У него и к братьям нашим меньшим было необыкновенное отношение. И они это чувствовали. Остановится он где-нибудь, а вокруг него, откуда ни возьмись, и кошки, и собаки, голуби, воробьи.

Одну историю узнала от его мамы. Валерке тогда было лет 10. И в их доме, разумеется, водилось много всякой живности. Правда, выпускать животных из клеток не разрешали. Но однажды, несмотря на запрет, Валера дал им возможность погулять. И грызуны подточили ножку кухонной тумбы.

Отец приказал сыну отремонтировать ее. Самому. Дня три возился Валера с тумбой, но с задачей справился. После этого случая у Беллы Яковлевны возникла идея организовать в школе живой уголок. В нем сразу появилось двенадцать животных. Летающих, ползающих.

Во время учебы в авиационном институте зоопарк образовался у Валеры и в общежитии на Лесной, 4, где он жил. Из каждого похода то пораненную горлицу привезет, то еще кого-нибудь. Животные к нему, сама тому свидетель, просто тянулись. То улитки по парню ползут, то ежиха окотится возле него. Всех нуждающихся в помощи нес в общежитие. Кутят. Котят. А когда уходил в свой последний в жизни поход, позвонил мне: «В общежитии будет ремонт. Забери моих животных». Мы весь год их пристраивали в хорошие руки. Черепаху. Несколько ежей. Кролика. Хомяков. Морских свинок. Интересуюсь у Тамары Алексеевны, как к зверинцу относились в общежитии. Ведь попробуй кого-нибудь заведи!

- По-всякому, - отвечает она. - Только Валера в конце концов всех приучил к нормальному отношению. Как? Понятия не имею. Но его животным еду несли: то молока, то капусты.

Самое удивительное: всех звал Митьками. И черепах, и кроликов. Все щенята - Митьки. Как они понимали, кого из них зовут? А ведь понимали. Всех раненых выхаживал. Говорил: «Пока не отрастет перо, птицу не выпущу».

Продолжение следует.
Дата: 17 марта 2018 , 19:48
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Автор текста: Татьяна Марченко
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