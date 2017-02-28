Таксисты информируют полицию о нарушениях на дорогах

На прошлой неделе от работников таксомоторных организаций поступило 155 подобных сообщений.Так, 25 февраля тольяттинский таксист обратил внимание на странное поведение водителя автомобиля Brilliance и сообщил об этом в ГИБДД. Инспекторы ДПС оперативно обнаружили машину и остановили ее. За рулем иномарки находился 38-летний мужчина, который, судя по внешним признакам, был пьян. Автомобилист отказался пройти медицинское освидетельствование. В ходе дальнейшего разбирательства сотрудники органов внутренних дел установили, что в августе 2015 года водителя уже привлекали к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде. За это его лишили водительских прав сроком на 18 месяцев и оштрафовали на 30 тысяч рублей. Теперь в отношении него возбуждено уголовное дело, мужчине может грозить лишение свободы на срок до двух лет.