Цыганская любовь, сказочная свадьба и зимняя сказка. В Самарском цирке покажут шоу Гии Эрадзе «Баронеты»

По сообщению организаторов, шоу является крупнейшим по составу животных - здесь тигры, леопарды, черные пантеры, медведи, лошади, павлины, лисы, олени, собаки, верблюды.Номера шоу кардинально отличаются друг друга. Здесь и цыганская любовь, сказочная свадьба и самая роскошная «Невеста» с уникальным номером хула-хупы назеркальном шаре, а также «Зимняя сказка» с оленями, белыми лисицами и борзыми в русском лесу, в гостях у Снежной Королевы.Кроме того, в шоу публика увидит уникальный аттракцион со смешанной группой из 11 хищников: впервые на манеж одновременно выйдут тигры, черные пантеры и леопарды.Премьера шоу намечена на 2 и 3 июня в 13:00 и 17:00. После премьеры цирковое шоу будет проходить по субботам и воскресеньям в 13:00 и 17:00 по 15 июля включительно.Стоимость билетов - от 800 до 2000 рублей. Дети до трех лет могут посетить цирковое шоу бесплатно. Для этого их родителям нужно будет предъявить свидетельство о рождении. 0+.Справки по телефонам: 8 (846) 242-11-15, 8 909 342 95 15.