Центральная городская детская библиотека приглашает самарцев на встречу с футболистами ФК "Крылья Советов"

Мероприятие пройдет 5 апреля по адресу ул. Аэродромная, 16а.



В 2017 году самарской футбольной команде "Крылья Советов" исполняется 75 лет. В честь годовщины со дня образования команды детские библиотеки организуют серию встреч с действующими игроками. На встречу 5 апреля приглашаются все желающие: как дети, так и взрослые.