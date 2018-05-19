Центр управления перевозками после ЧМ-2018 перейдет на баланс города
На время Чемпионата мира по футболу в Самаре контроль за обстановкой на дорогах возьмет на себя региональный центр управления пассажирскими перевозками. Операторы будут круглосуточно отслеживать движение транспорта. Особо напряженными станут дни футбольных матчей.
Руководит РЦУПП врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин. По его словам, на улицах Самары установлено 450 камер с возможностью поворота на 360 градусов. С их помощью операторы будут наблюдать за движением на дорогах. Основное внимание уделено остановкам на пути к стадиону «Самара Арена».
- Пока не все камеры востребованы. Сейчас мы пользуемся только теми, которые расположены в местах посадки и высадки пассажиров. Когда фиксируется ДТП или усложняется дорожная ситуация, мы выясняем причину, после чего автоинспекция принимает оперативное решение, - пояснил Пивкин.
Техническое оснащение центра соответствует всем современным требованиям. Например, автоматическая система управления дорожным движением позволяет вносить изменения в цикл работы светофоров, чтобы при необходимости дать «зеленый коридор» автомобилям и устранить транспортный затор. Также по рекомендациям центра управления будут увеличивать количество подвижного состава на популярных маршрутах. Руководитель городского департамента транспорта Юрий Тапилин напомнил, что специальные маршруты-шаттлы будут возить гостей Чемпионата на стадион «Самара Арена» от аэропорта Курумоч, железнодорожного вокзала, от перехватывающих парковок. Также предусмотрено сообщение с фан-зоной на площади имени Куйбышева.
- Есть расчеты для каждого маршрута, сколько требуется транспорта. Предусмотрен резерв машин. Практику нарабатывали во время тестовых матчей на «Самара Арене». При необходимости мы можем перебрасывать автобусы с одного маршрута на другой, чтобы они были там, где реально нужны, - подчеркнул Тапилин.
Координацией работы регионального центра и федеральных структур занимаются представители «Транспортной дирекции Чемпионата мира по футболу 2018 года в Российской Федерации». Руководитель управления транспортной логистики Андрей Мацарин отметил, что взаимодействие налажено на высоком уровне.
- В России созданы беспрецедентные условия для того, чтобы болельщики бесплатно передвигались по территории страны. Наша задача - сделать их передвижение максимально комфортным. Для этого необходимо четкое взаимодействие федерального центра с региональным, поток пассажиров должен быть встречен в Самаре и скоординированно доставлен до стадиона, - сказал Мацарин. - Состав специалистов вашего центра полностью соответствует всем требованиям.
После завершения Чемпионата мира по футболу центр перейдет на баланс города.
Руководит РЦУПП врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин. По его словам, на улицах Самары установлено 450 камер с возможностью поворота на 360 градусов. С их помощью операторы будут наблюдать за движением на дорогах. Основное внимание уделено остановкам на пути к стадиону «Самара Арена».
- Пока не все камеры востребованы. Сейчас мы пользуемся только теми, которые расположены в местах посадки и высадки пассажиров. Когда фиксируется ДТП или усложняется дорожная ситуация, мы выясняем причину, после чего автоинспекция принимает оперативное решение, - пояснил Пивкин.
Техническое оснащение центра соответствует всем современным требованиям. Например, автоматическая система управления дорожным движением позволяет вносить изменения в цикл работы светофоров, чтобы при необходимости дать «зеленый коридор» автомобилям и устранить транспортный затор. Также по рекомендациям центра управления будут увеличивать количество подвижного состава на популярных маршрутах. Руководитель городского департамента транспорта Юрий Тапилин напомнил, что специальные маршруты-шаттлы будут возить гостей Чемпионата на стадион «Самара Арена» от аэропорта Курумоч, железнодорожного вокзала, от перехватывающих парковок. Также предусмотрено сообщение с фан-зоной на площади имени Куйбышева.
- Есть расчеты для каждого маршрута, сколько требуется транспорта. Предусмотрен резерв машин. Практику нарабатывали во время тестовых матчей на «Самара Арене». При необходимости мы можем перебрасывать автобусы с одного маршрута на другой, чтобы они были там, где реально нужны, - подчеркнул Тапилин.
Координацией работы регионального центра и федеральных структур занимаются представители «Транспортной дирекции Чемпионата мира по футболу 2018 года в Российской Федерации». Руководитель управления транспортной логистики Андрей Мацарин отметил, что взаимодействие налажено на высоком уровне.
- В России созданы беспрецедентные условия для того, чтобы болельщики бесплатно передвигались по территории страны. Наша задача - сделать их передвижение максимально комфортным. Для этого необходимо четкое взаимодействие федерального центра с региональным, поток пассажиров должен быть встречен в Самаре и скоординированно доставлен до стадиона, - сказал Мацарин. - Состав специалистов вашего центра полностью соответствует всем требованиям.
После завершения Чемпионата мира по футболу центр перейдет на баланс города.
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