Центр управления перевозками после ЧМ-2018 перейдет на баланс города

Руководит РЦУПП врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин. По его словам, на улицах Самары установлено 450 камер с возможностью поворота на 360 градусов. С их помощью операторы будут наблюдать за движением на дорогах. Основное внимание уделено остановкам на пути к стадиону «Самара Арена».- Пока не все камеры востребованы. Сейчас мы пользуемся только теми, которые расположены в местах посадки и высадки пассажиров. Когда фиксируется ДТП или усложняется дорожная ситуация, мы выясняем причину, после чего автоинспекция принимает оперативное решение, - пояснил Пивкин.Техническое оснащение центра соответствует всем современным требованиям. Например, автоматическая система управления дорожным движением позволяет вносить изменения в цикл работы светофоров, чтобы при необходимости дать «зеленый коридор» автомобилям и устранить транспортный затор. Также по рекомендациям центра управления будут увеличивать количество подвижного состава на популярных маршрутах. Руководитель городского департамента транспорта Юрий Тапилин напомнил, что специальные маршруты-шаттлы будут возить гостей Чемпионата на стадион «Самара Арена» от аэропорта Курумоч, железнодорожного вокзала, от перехватывающих парковок. Также предусмотрено сообщение с фан-зоной на площади имени Куйбышева.- Есть расчеты для каждого маршрута, сколько требуется транспорта. Предусмотрен резерв машин. Практику нарабатывали во время тестовых матчей на «Самара Арене». При необходимости мы можем перебрасывать автобусы с одного маршрута на другой, чтобы они были там, где реально нужны, - подчеркнул Тапилин.Координацией работы регионального центра и федеральных структур занимаются представители «Транспортной дирекции Чемпионата мира по футболу 2018 года в Российской Федерации». Руководитель управления транспортной логистики Андрей Мацарин отметил, что взаимодействие налажено на высоком уровне.- В России созданы беспрецедентные условия для того, чтобы болельщики бесплатно передвигались по территории страны. Наша задача - сделать их передвижение максимально комфортным. Для этого необходимо четкое взаимодействие федерального центра с региональным, поток пассажиров должен быть встречен в Самаре и скоординированно доставлен до стадиона, - сказал Мацарин. - Состав специалистов вашего центра полностью соответствует всем требованиям.После завершения Чемпионата мира по футболу центр перейдет на баланс города.