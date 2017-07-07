ТОП самых пунктуальных авиакомпаний, выполняющих рейсы из Самары

Рейтинг опубликовал самарский аэропорт «Курумоч».



Как сообщает пресс-служба аэропорта, все перевозчики были разбиты на три группы: крупнейшие российские авиакомпании, которые внесли наибольший вклад в пассажиропоток аэропорта, остальные российские авиаперевозчики и зарубежные. Задержкой считалось отклонение от времени вылета на 15 и более минут от расписания. Сбои, которые произошли из-за плохой погоды, не учитывались.



Самыми пунктуальными в своих группах по итогам первой половины 2017 года стали авиакомпании «Россия», ЮВТ Аэро и Finnair:













