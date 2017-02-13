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ТОП самых популярных средних общеобразовательных учреждений Самары

В Самаре продолжается кампания по приему детей в первые классы самарских школ на 2017-2018 учебные годы.

Доклад по этому поводу сегодня на оперативном совещании у главы города Олега Фурсова сделала руководитель департамента образования Лилия Галузина. Она напомнила, что кампания стартовала 15 декабря прошлого года, когда начался прием в электронной форме заявлений в образовательные учреждения, которые обслуживают территорию всего города. Это лицеи и гимназии.

Согласно представленной на совещании информации, сравнение планового количества мест и поданных заявлений наглядно демонстрирует, какие общеобразовательные учреждения в Самаре являются наиболее популярными. Серьезное превышение числа поданных заявлений по отношению к количеству мест наблюдается в гимназии №1, лицее авиационного профиля №135, техническом лицее и самарском лицее информационных технологий.

- Мы сейчас приходим к той ситуации, которая когда-то у нас возникла в детских садах – с большим наплывом детей. Те ребята, для которых мы долгие годы открывали дополнительные места в дошкольных учреждениях, теперь пришли в школы, - рассказала Лилия Галузина.

По ее словам, количество первоклассников за последние четыре года ежегодно прирастает почти на 600 учеников. В связи с этим, в настоящее время в некоторых районах наблюдается повышенный спрос на места в школах. По словам Галузиной, уже 20 общеобразовательных учреждений Самары закончили прием детей в первые классы.  Помимо гимназий и лицеев это как раз школы в местах массовой новой застройки.

В лидерах - Промышленный район, где прием завершили уж пять школ: №№ 3,10, 83, 124 и 149. Заканчиваются места и в школе №156. Октябрьский район на втором месте по проблемности. В первую очередь речь идет про школу №58, которая находится на территории плотной застройки в районе Оврага подпольщиков и №46 на Советской армии (в районе "МТЛ-Арены"). Еще одна проблемная школа - это №168 в Кировском районе. С ней возникли трудности из-за того, что ранее две школы на улице Юбилейной были закрыты в связи с аварийным состонием зданий. Кроме того, завершился прием в школу №47 этого района. На Красноглинском прием завершен в двух учреждениях - №№ 27 и 161.

- Мы ищем различные варианты. В каких-то школах еще раз сделаем подробный мониторинг и будем искать помещения, чтобы дополнительно открыть первые классы. Кроме того, родителям будет предоставляться информация о наличии свободных мест в школах в территориальной близости от дома или работы одного из родителей. Сейчас еще проанализируем прием этого года, и будем принимать управленческие решения, - сказала Лилия Галузина.

По данным на февраль текущего года, на прием в первые классы самарских школ подано уже 10 927 заявлений. Всего в этом году планируется принять 13 550 человек. Это примерно на 660 детей больше, чем годом ранее.
Дата: 13 февраля 2017 , 12:53
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Автор текста: Сергей Симонов
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