ТОП-7 мест с колоритным самарским стрит-артом

Крыша здания по адресу Куйбышева,103 знаменита тем, что на ней собирались все уличные художники и неформалы. Причиной тому была легкая доступность – туда вела лестница, которую впоследствии срезали. Среди тех, кто расписывал крышу, был граффити-вандал под ник-неймом УБИ. Молодой человек заполонил весь город своими надписями, чем вызвал сильное негодование у коммунальных служб. Однако за свои



проделки он отделался символическим штрафом. Также на крыше отметились группа ЧЖНС, Клаус и команда ТРКС.

В 2017 году художник Андрей Сяйлев создал масштабное панно «Тетрис» на брандмауэре дома 91 по улице Галактионовской. Работа была номинирована на Премию Курёхина. Она выглядит как набор маленьких версий окон и балконов разных зданий. Детали выполнены в виде печати на керамической плитке. Работа появилась не так давно. Ранее эксперименты художника с фотографиями можно было увидеть на электрощите на углу Галактионовской и Красноармейской и на балконе по улице Ленинградской. К сожалению, до наших дней они не сохранились. Сейчас Сяйлев живет и работает в Москве.Место на Ленинградской,77 открылось для посетителей как граффити-галерея в 2016 году. Здесь на целом этаже стены украсили работы уличных художников Клауса, Жбана, Везко, Свекла, команды ТРКС и других. Они впервые объединились под одной крышей, чтобы легально расписать стены, несмотря на вражду. В таком виде экспозиция просуществовала недолго. Потом концепцию граффити заменили на стрит-арт. В этот раз в росписи стен внутри здания приняли участие художники из соседних городов и даже ближнего зарубежья: Арт Абстрактов, Денис Вертиго, группа ЧЖНС, Леша Гоуст, Борис Прохоров, Денис Тачез, Ваня БВ, Dem 51, Максим М-Hunt и другие.На Некрасовском спуске к Волге есть длинная подпорная стена, которая служит выставкой работ стрит-артистов. Она носит название La Haine, что в переводе с французского означает «ненависть». Организаторы выставки решили таким образом подчеркнуть негативное отношение к их творчеству. Работы создавались без каких-либо согласований, однако местные жители одобрили идею и отнеслись с пониманием. Даже сейчас прохожие фотографируют стену, которую расписали художники Vertigo, группа ЧЖНС, Ghost, Tachez, 1ОК, Салей, Tanya Po и Арт Абстрактов. Недавно в этом месте появилась надпись «творчество», которая носит двоякий смысл из-за выпавшей буквы «в» в начале слова. Ранее здесь находились социальные работы Арта Абстрактова «Синька» и «Плющ».Это место стало культовым в Самаре. Здесь отметились самые различные группировки граффитистов. Однако первым это место открыл для рисования Арт Абстрактов в 2007 году. Художник пытался согласовать роспись стены и провести фестиваль уличной культуры. Однако местные власти отказались от этой идеи. В итоге граффити-райтеры оккупировали ее своими работами, тем самым выразив протест. Сейчас стена покрыта различными надписями и названиями местных команд.Это творчество появилось во время «Том Сойер Феста» в 2016 году. Известно, что в доме №38 по улице Льва Толстого рядом с филармонией находилась шляпная мастерская. В честь ее владельца на стене здания создали мурал-арт под названием «Шляпники». Также художники превратили трансформаторную будку, стоящую по соседству, в аквариум с волжской рыбой. А на соседнем доме Андрей Сяйлев разместил свои традиционные работы в виде окон.Старейшее граффити в городе сохранилось в арке дома на улице Некрасовской,60. Оно было создано в 2000 году. Автором олдскульной работы является художник Михаил Мэл, который был участником команды N-Tages (NTC), и еще два его друга. Граффити сделали на заказ для одного из первых компьютерных клубов в Самаре, он назывался «Матрица». В этой же арке раньше был рисунок по мотивам песни Pink Floyd – «The Wall». Сюжет получился очень самобытным и абстрактным, что раньше было не очень свойственно для местных художников, потому что со стилем экспериментировали единицы.- Раньше культовым местом была подпорная стена шестого причала на речном вокзале. Большинство граффити-художников начинали свой творческий путь именно здесь. Многие приезжие райтеры и бомберы отмечались в этом месте. Спот просуществовал много лет и имел внушительную площадь – около 200 метров. Его стены хранили сотни слоев краски. Работы можно было разглядеть даже с Волги, туристы часто рассматривали росписи на причале с проплывающего теплохода. Несколько лет назад на стене запретили рисовать, а все работы закрасили. Сейчас в Самаре просто необходима легальная площадка для реализации творческих идей.