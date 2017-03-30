Сызранец украл женскую сумку из камеры хранения супермаркета

По словам потерпевшей, она оставила сумку с документами и сотовым телефоном в ячейке для хранения в супермаркете на улице Московской. После этого она отправилась за покупками, но вернувшись, не обнаружила своих вещей.Вскоре полицейские установили, что к краже причастен 31-летний мужчина, ранее судимый за мошенничество. Подозреваемого задержали. Также оперативники выяснили, что потерпевшая стала жертвой преступления из-за собственной невнимательности. По версии полицейских, подозреваемый увидел открытую камеру хранения, которую женщина забыла запереть в спешке, и похитил находившуюся в ней женскую сумку. Документы мужчина выкинул, а сотовый телефон сдал в ломбард.В настоящее время по факту кражи возбуждено уголовное дело, ведется следствие.