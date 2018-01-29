Свыше 3 тысяч жителей Самарской области подали заявки на участие в выборах в качестве общественных наблюдателей
В конце минувшей недели в Самаре состоялся семинар по обучению общественных наблюдателей на выборах 2018 года. Им рассказали об особенностях избирательного законодательства, научили вести себя в сложных ситуациях.
Напомним, в декабре 2017 года был принят федеральный закон, дающий право назначать наблюдателей Общественной палате РФ и общественны палатам регионов. Согласно закону, записаться в наблюдатели может любой совершеннолетний гражданин, за исключением депутатов, членов избирательных комиссий, судей, прокуроров и подчиненных руководителей органов госвласти.
По мнению члена Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александра Брода, общественное наблюдение нужно поддерживать и развивать.
-Не исключаю, что среди наблюдателей могут быть люди неподготовленные или неопытные. Но то, что этот механизм есть — очень хорошо. Уже сейчас я вижу в регионе неравнодушных людей, которые хотят, чтобы выборы прошли без административного ресурса и привели к обновлению власти, экономики и социальных программ,-сказал эксперт.
Заявки на участие в выборах подали более 3200 человек. Уже в январе начались семинары для координаторов (их 75 человек), а затем они пройдут в муниципалитетах области для всех наблюдателей.
Александр Брод отметил, что самарский регион одним из первых в стране начал подготовку наблюдателей. Эксперт предложил подключить к этому процессу местных общественников и правоведов, а также
поднял вопрос этичности поведения наблюдателей.
-Бывают что наблюдатели вмешиваются в работу участковых комиссий, создают конфликтные ситуации. Это недопустимо. Здесь действует принцип взаимной ответственности: наблюдатели вместе с сотрудниками избирательной системы отвечают за чистоту всех избирательных процедур,- отметил Александр Брод.
Напомним, в декабре 2017 года был принят федеральный закон, дающий право назначать наблюдателей Общественной палате РФ и общественны палатам регионов. Согласно закону, записаться в наблюдатели может любой совершеннолетний гражданин, за исключением депутатов, членов избирательных комиссий, судей, прокуроров и подчиненных руководителей органов госвласти.
По мнению члена Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александра Брода, общественное наблюдение нужно поддерживать и развивать.
-Не исключаю, что среди наблюдателей могут быть люди неподготовленные или неопытные. Но то, что этот механизм есть — очень хорошо. Уже сейчас я вижу в регионе неравнодушных людей, которые хотят, чтобы выборы прошли без административного ресурса и привели к обновлению власти, экономики и социальных программ,-сказал эксперт.
Заявки на участие в выборах подали более 3200 человек. Уже в январе начались семинары для координаторов (их 75 человек), а затем они пройдут в муниципалитетах области для всех наблюдателей.
Александр Брод отметил, что самарский регион одним из первых в стране начал подготовку наблюдателей. Эксперт предложил подключить к этому процессу местных общественников и правоведов, а также
поднял вопрос этичности поведения наблюдателей.
-Бывают что наблюдатели вмешиваются в работу участковых комиссий, создают конфликтные ситуации. Это недопустимо. Здесь действует принцип взаимной ответственности: наблюдатели вместе с сотрудниками избирательной системы отвечают за чистоту всех избирательных процедур,- отметил Александр Брод.
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