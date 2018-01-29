Свыше 3 тысяч жителей Самарской области подали заявки на участие в выборах в качестве общественных наблюдателей

Напомним, в декабре 2017 года был принят федеральный закон, дающий право назначать наблюдателей Общественной палате РФ и общественны палатам регионов. Согласно закону, записаться в наблюдатели может любой совершеннолетний гражданин, за исключением депутатов, членов избирательных комиссий, судей, прокуроров и подчиненных руководителей органов госвласти.По мнению члена Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александра Брода, общественное наблюдение нужно поддерживать и развивать.-Не исключаю, что среди наблюдателей могут быть люди неподготовленные или неопытные. Но то, что этот механизм есть — очень хорошо. Уже сейчас я вижу в регионе неравнодушных людей, которые хотят, чтобы выборы прошли без административного ресурса и привели к обновлению власти, экономики и социальных программ,-сказал эксперт.Заявки на участие в выборах подали более 3200 человек. Уже в январе начались семинары для координаторов (их 75 человек), а затем они пройдут в муниципалитетах области для всех наблюдателей.Александр Брод отметил, что самарский регион одним из первых в стране начал подготовку наблюдателей. Эксперт предложил подключить к этому процессу местных общественников и правоведов, а такжеподнял вопрос этичности поведения наблюдателей.-Бывают что наблюдатели вмешиваются в работу участковых комиссий, создают конфликтные ситуации. Это недопустимо. Здесь действует принцип взаимной ответственности: наблюдатели вместе с сотрудниками избирательной системы отвечают за чистоту всех избирательных процедур,- отметил Александр Брод.