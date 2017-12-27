Свыше 30 памятных скульптур Самары очистят от граффити и мусора

В число работ входит очистка 34 монументальных сооружений от загрязнений природного и техногенного характера (помет птиц, краска надписей, граффити и прочих мелких загрязнений), а также уборка прилегающих к памятникам территорий согласно графику.Следить за надлежащим состоянием памятников нужно будет с момента заключения контракта до 31 декабря следующего года. Аукционы в электронной форме пройдут 19 января 2018 года.