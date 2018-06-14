Более 140 заведений Самары будут транслировать матчи ЧМ-2018

«Во всех ресторанах гости и болельщики смогут удобно устроиться, заказать еду и напитки, чувствовать себя комфортно в любую погоду и при этом оставаться в центре главного футбольного события этого года. Кроме матчей там будут организованы и трансляции концертов групп "ДДТ" 14 июня и «Чайф» 25 июня, которые выступят на Фестивале болельщиков FIFA в Самаре», - рассказал руководитель департамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг Александр Андриянов.«Все основные рестораны у нас готовы. Многими заведениями специально к Чемпионату мира по футболу запущены специальные акции на время проведения ЧМ-2018, например – за правильно угаданный счет – напиток в подарок и многие другие», - добавил руководитель департамента торговли и ценовой политики МЭРИТ Самарской области Алексей Софронов.