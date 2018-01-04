Свыше 123 тысяч жителей Самарской области получат соцвыплаты
Их начали выплачивать в среду, 3 января. Об этом сообщила врио министра социально-демографической и семейной политики Самарской области Марина Антимонова.
По ее словам, выплаты смогут получить шесть категорий граждан: ветераны Великой Отечественной войны – труженики тыла; ветераны труда и граждане, приравненные к ветеранам труда; реабилитированные лица; лица, признанные пострадавшими от политических репрессий.
Также будут выплачены денежные средства на проезд пенсионерам; ежемесячные выплаты ветеранам труда Самарской области; доплаты к пенсии лицам, ставшим круглыми сиротами в годы Великой Отечественной войны; компенсация расходов на уплату взносов на капитальный ремонт; компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
- Выплата будет осуществляться с привязкой к отделениям почтовой связи. Свыше 71 млн рублей перечислены в отделения почтовой связи. Начиная с 3 января 123 242 жителям региона начнут выплачивать соответствующие платежи. Те категории граждан, которые получают выплаты через кредитные организации, смогут получить деньги по графику работы банка, - рассказала Марина Антимонова.
Отметим, что со вчерашнего дня началась выплата денежных средств в сельских отделениях почтовой связи. В городах и райцентрах выплаты начнут выдавать с пятницы, 5 января.
По ее словам, выплаты смогут получить шесть категорий граждан: ветераны Великой Отечественной войны – труженики тыла; ветераны труда и граждане, приравненные к ветеранам труда; реабилитированные лица; лица, признанные пострадавшими от политических репрессий.
Также будут выплачены денежные средства на проезд пенсионерам; ежемесячные выплаты ветеранам труда Самарской области; доплаты к пенсии лицам, ставшим круглыми сиротами в годы Великой Отечественной войны; компенсация расходов на уплату взносов на капитальный ремонт; компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
- Выплата будет осуществляться с привязкой к отделениям почтовой связи. Свыше 71 млн рублей перечислены в отделения почтовой связи. Начиная с 3 января 123 242 жителям региона начнут выплачивать соответствующие платежи. Те категории граждан, которые получают выплаты через кредитные организации, смогут получить деньги по графику работы банка, - рассказала Марина Антимонова.
Отметим, что со вчерашнего дня началась выплата денежных средств в сельских отделениях почтовой связи. В городах и райцентрах выплаты начнут выдавать с пятницы, 5 января.
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