Свыше 123 тысяч жителей Самарской области получат соцвыплаты

По ее словам, выплаты смогут получить шесть категорий граждан: ветераны Великой Отечественной войны – труженики тыла; ветераны труда и граждане, приравненные к ветеранам труда; реабилитированные лица; лица, признанные пострадавшими от политических репрессий.Также будут выплачены денежные средства на проезд пенсионерам; ежемесячные выплаты ветеранам труда Самарской области; доплаты к пенсии лицам, ставшим круглыми сиротами в годы Великой Отечественной войны; компенсация расходов на уплату взносов на капитальный ремонт; компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.- Выплата будет осуществляться с привязкой к отделениям почтовой связи. Свыше 71 млн рублей перечислены в отделения почтовой связи. Начиная с 3 января 123 242 жителям региона начнут выплачивать соответствующие платежи. Те категории граждан, которые получают выплаты через кредитные организации, смогут получить деньги по графику работы банка, - рассказала Марина Антимонова.Отметим, что со вчерашнего дня началась выплата денежных средств в сельских отделениях почтовой связи. В городах и райцентрах выплаты начнут выдавать с пятницы, 5 января.