Свыше 150 человек поборются за 1 млн рублей в полуфинале конкурса «Лидеры России»
Одноименные федеральные окружные полуфиналы всероссийского конкурса «Лидеры России», которые проводит Комиссия при Президенте РФ по вопросам государственной службы и кадровому резерву страны, пройдут в Самаре и Нижнем Новгороде.
В нашем городе один из полуфиналов пройдет с пятницы, 15 декабря, по воскресенье, 18 декабря. К участию приглашены 153 конкурсанта из регионов ПФО, успешно прошедшие дистанционный этап конкурса.
Оценка участников будет проводиться по 8 компетенциям: лидерство, нацеленность на результат, стратегическое мышление, умение работать в команде, коммуникация и влияние, внедрение изменений, инновационность, социальная ответственность. Конкурсантов ждут деловые игры и решение кейсов производственных и социальных управленческих проблем в постоянно меняющихся составах команд. Все полуфиналисты вместе с результатами тестов получат рекомендации по развитию управленческих компетенций.
По итогам всех полуфиналов будет выбрано 300 участников со всей России. Они получат образовательные гранты в размере 1 млн рублей и выйдут в финал конкурса, который состоится в Москве в феврале 2018 года.
Финал определит победителей, которые получат возможность в течение года работать и общаться с наставниками проекта из числа известных руководителей бизнеса и государственного управления, включая глав федеральных министерств и ведомств, губернаторов ряда регионов РФ, руководителей государственных и частных компаний, общественных и деловых ассоциаций.
В нашем городе один из полуфиналов пройдет с пятницы, 15 декабря, по воскресенье, 18 декабря. К участию приглашены 153 конкурсанта из регионов ПФО, успешно прошедшие дистанционный этап конкурса.
Оценка участников будет проводиться по 8 компетенциям: лидерство, нацеленность на результат, стратегическое мышление, умение работать в команде, коммуникация и влияние, внедрение изменений, инновационность, социальная ответственность. Конкурсантов ждут деловые игры и решение кейсов производственных и социальных управленческих проблем в постоянно меняющихся составах команд. Все полуфиналисты вместе с результатами тестов получат рекомендации по развитию управленческих компетенций.
По итогам всех полуфиналов будет выбрано 300 участников со всей России. Они получат образовательные гранты в размере 1 млн рублей и выйдут в финал конкурса, который состоится в Москве в феврале 2018 года.
Финал определит победителей, которые получат возможность в течение года работать и общаться с наставниками проекта из числа известных руководителей бизнеса и государственного управления, включая глав федеральных министерств и ведомств, губернаторов ряда регионов РФ, руководителей государственных и частных компаний, общественных и деловых ассоциаций.
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