Свыше 150 человек поборются за 1 млн рублей в полуфинале конкурса «Лидеры России»

В нашем городе один из полуфиналов пройдет с пятницы, 15 декабря, по воскресенье, 18 декабря. К участию приглашены 153 конкурсанта из регионов ПФО, успешно прошедшие дистанционный этап конкурса.Оценка участников будет проводиться по 8 компетенциям: лидерство, нацеленность на результат, стратегическое мышление, умение работать в команде, коммуникация и влияние, внедрение изменений, инновационность, социальная ответственность. Конкурсантов ждут деловые игры и решение кейсов производственных и социальных управленческих проблем в постоянно меняющихся составах команд. Все полуфиналисты вместе с результатами тестов получат рекомендации по развитию управленческих компетенций.По итогам всех полуфиналов будет выбрано 300 участников со всей России. Они получат образовательные гранты в размере 1 млн рублей и выйдут в финал конкурса, который состоится в Москве в феврале 2018 года.Финал определит победителей, которые получат возможность в течение года работать и общаться с наставниками проекта из числа известных руководителей бизнеса и государственного управления, включая глав федеральных министерств и ведомств, губернаторов ряда регионов РФ, руководителей государственных и частных компаний, общественных и деловых ассоциаций.