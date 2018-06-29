Свыше 4300 жителей Поволжья стали участниками федеральной программы «Бизнес класс»
В конце мая на территории Самарской, Ульяновской, Саратовской и Волгоградской областей Сбербанк и Google запустили бесплатную программу «Бизнес классе» для микро- и малых предпринимателей, а также для тех, кто только планирует открыть свое дело. Менее чем за месяц ее участниками стали более 4300 жителей Поволжья из четырех регионов.
Федеральная программа «Бизнес классе» — это бесплатный проект, направленный на развитие деловых компетенций. Принять участие в нем могут как опытные, так и начинающие предприниматели. Более 250 тысяч человек из разных регионов России уже зарегистрировались в программе. 85% выпускников активно рекомендуют курс своим коллегам. По окончании обучения более половины действующих предпринимателей отмечают значимые улучшения бизнес-показателей.
Программа доступна в двух режимах — «онлайн» и «интенсив». К первому могут присоединиться жители всех регионов России. Он состоит из видеоуроков, вебинаров, тестовых заданий и дополнительных материалов. Второй доступен в регионах реализации программы и включает в себя все составляющие режима «онлайн», а также очные мастер-классы, наставничество и встречи с опытными экспертами. Все офлайн-мероприятия пройдут в Самаре. Их смогут посетить самые активные участники режима «интенсив» из Самарской, Ульяновской, Саратовской и Волгоградской областей. Ведущими тренингов выступят известные российские бизнес-эксперты: Константин Холстинин, Дмитрий Зайцев и Илья Балахнин. Регистрация и прохождение тестирования в режим «интенсив» продлятся до 23 июля 2018 года на сайте www.business-class.pro.
Участники могут выбрать одно из двух направлений: «Хочу развить свой бизнес» и «Хочу начать свое дело». В зависимости от направления будет предложен курс с учетом основных интересов. Более опытные предприниматели смогут по-новому посмотреть на свою компанию: проанализировать выбранную бизнес-модель, выявить ее слабые и сильные стороны, оценить финансовые показатели. Начинающие узнают, как найти свою бизнес-идею, построить рабочие процессы и разработать бизнес-план. Материалы курса разработаны ведущими российскими бизнес-экспертами. Каждый прошедший программу и успешно завершивший итоговое тестирование получит электронный сертификат, подтверждающий обучение в «Бизнес классе». Самые активные участники режима «интенсив» смогут воспользоваться специальными бонусами от Сбербанка и Google.
«Бизнес класс» — это бесплатная программа для представителей микро- и малого предпринимательства от Сбербанка и Google. Проект реализуется в 46 регионах России. Курс включает практические занятия с опытными экспертами, которые помогают предпринимателям вывести существующее дело на новый уровень или открыть компанию с нуля. Все желающие могут зарегистрироваться на сайте www.business-class.pro.
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О Сбербанке
Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.
О компании Google
Ларри Пейдж и Сергей Брин основали Google в 1998 году. С тех пор компания выросла, и теперь в ней работает более 50 тысяч человек по всему миру. Она предлагает пользователям доступ ко множеству популярных платформ и сервисов, таких как Поиск, Карты, Gmail, Android, Chrome и YouTube, а также широкие рекламные возможности. В октябре 2015 Google стала дочерней компанией Alphabet. Узнать больше о миссии Alphabet вы можете по ссылке.
Федеральная программа «Бизнес классе» — это бесплатный проект, направленный на развитие деловых компетенций. Принять участие в нем могут как опытные, так и начинающие предприниматели. Более 250 тысяч человек из разных регионов России уже зарегистрировались в программе. 85% выпускников активно рекомендуют курс своим коллегам. По окончании обучения более половины действующих предпринимателей отмечают значимые улучшения бизнес-показателей.
Программа доступна в двух режимах — «онлайн» и «интенсив». К первому могут присоединиться жители всех регионов России. Он состоит из видеоуроков, вебинаров, тестовых заданий и дополнительных материалов. Второй доступен в регионах реализации программы и включает в себя все составляющие режима «онлайн», а также очные мастер-классы, наставничество и встречи с опытными экспертами. Все офлайн-мероприятия пройдут в Самаре. Их смогут посетить самые активные участники режима «интенсив» из Самарской, Ульяновской, Саратовской и Волгоградской областей. Ведущими тренингов выступят известные российские бизнес-эксперты: Константин Холстинин, Дмитрий Зайцев и Илья Балахнин. Регистрация и прохождение тестирования в режим «интенсив» продлятся до 23 июля 2018 года на сайте www.business-class.pro.
Участники могут выбрать одно из двух направлений: «Хочу развить свой бизнес» и «Хочу начать свое дело». В зависимости от направления будет предложен курс с учетом основных интересов. Более опытные предприниматели смогут по-новому посмотреть на свою компанию: проанализировать выбранную бизнес-модель, выявить ее слабые и сильные стороны, оценить финансовые показатели. Начинающие узнают, как найти свою бизнес-идею, построить рабочие процессы и разработать бизнес-план. Материалы курса разработаны ведущими российскими бизнес-экспертами. Каждый прошедший программу и успешно завершивший итоговое тестирование получит электронный сертификат, подтверждающий обучение в «Бизнес классе». Самые активные участники режима «интенсив» смогут воспользоваться специальными бонусами от Сбербанка и Google.
«Бизнес класс» — это бесплатная программа для представителей микро- и малого предпринимательства от Сбербанка и Google. Проект реализуется в 46 регионах России. Курс включает практические занятия с опытными экспертами, которые помогают предпринимателям вывести существующее дело на новый уровень или открыть компанию с нуля. Все желающие могут зарегистрироваться на сайте www.business-class.pro.
# # #
О Сбербанке
Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.
О компании Google
Ларри Пейдж и Сергей Брин основали Google в 1998 году. С тех пор компания выросла, и теперь в ней работает более 50 тысяч человек по всему миру. Она предлагает пользователям доступ ко множеству популярных платформ и сервисов, таких как Поиск, Карты, Gmail, Android, Chrome и YouTube, а также широкие рекламные возможности. В октябре 2015 Google стала дочерней компанией Alphabet. Узнать больше о миссии Alphabet вы можете по ссылке.
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