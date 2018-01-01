Своими глазами: студии самарских художников в высотке на проспекте Ленина

Каждая – на вес золота

Всего на 9-м этаже дома №3 на проспекте Ленина размещено 8 мастерских. Когда переступаешь порог любой из них, то сразу понимаешь, что именно на чердаках и мансардах, с их большими окнами и видом на облака, должны работать настоящие художники. Здесь мир открывается перед человеком практически с высоты птичьего полета и очень много солнечного света. Но такие мастерские – почти дефицит. Всего их насчитывается в Самаре около двух десятков, рассказал Андрей Березин. В 70-е годы при проектировании и строительстве мансарды нескольких домов приспособили под помещения для художников. С тех пор новых помещений для них не строили, поэтому каждое – на вес золота. К такому наследству советской эпохи нынешние власти относятся бережно – помещения никогда не передавались в третьи руки и всегда служили только мастерам изобразительного искусства.





- Помещения уникальны за счет своего расположения и освещения. Через окна проходит рассеянный свет, идеальный для живописи. В квартирах с их маленькими окнами добиться такого освещения невозможно. Приходится подбирать лампы, имитирующие дневной свет, но все равно такого эффекта не получится, - объяснил Андрей Березин.



























Размер имеет значение

Не освещением единым. Немаловажный фактор для художников – площадь помещения. Андрей Березин рассказал об одном курьезном случае, который произошел с его коллегой. Тот натянул холст у себя в квартире и написал большую работу. Но когда пришло время везти картину на выставку, оказалось, что она не проходит в дверь. Так что в тот день посетители выставки работу мастера не увидели. К тому же в квартире сильнее пахнет краской и прочими живописными материалами.





- Художник без мастерской – это рабочий без станка. За свою карьеру я сменил 4 рабочих помещения, и когда переехал сюда, у меня произошел какой-то творческий взрыв. Потому что это воздух, это освещение, это большой объем. Я мог писать на больших холстах и не ютиться в узком пространстве, - рассказал художник.



























Скелеты не в шкафу

Художники – это творческие люди со своим видением мира. Каждая мастерская одновременно похожа и не похожа на остальные. Андрею Березину помещение досталось после мастера-пейзажиста.

- Пейзажи – это не мое, поэтому мне пришлось долго переламывать энергетику и переделывать интерьер под себя. Ведь мастерская – это место осуществления души, - объяснил художник.

































С другой стороны, работам этого художника в принципе присущ мрачный дух. Меня, например, заинтересовала необычная интерпретация истории о Красной Шапочке, в которой, кажется, счастливого конца не намечается. В мастерской Андрея Березина царит напряженная атмосфера. Средневековое оружие и доспехи, байкерская атрибутика и черепа, много черепов животных и людей. И это нормально для живописцев. Практически у каждого художника в мастерской есть черепа, рассказал Андрей Березин. Для них - это анатомическое пособие.С другой стороны, работам этого художника в принципе присущ мрачный дух. Меня, например, заинтересовала необычная интерпретация истории о Красной Шапочке, в которой, кажется, счастливого конца не намечается.