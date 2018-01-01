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Своими глазами: студии самарских художников в высотке на проспекте Ленина

Наверное, каждый хотя бы раз бывал на художественной выставке или видел картины в другом месте. И если о том, как пишут свои шедевры мастера, многие имеют представление, то вот о том, где они это делают, знают не все. Конечно, художников можно встретить на улицах или даже на природе, но где трудятся настоящие мэтры самарского изобразительного искусства? Как оказалось, ответ на этот вопрос нужно искать не на земле, среди суеты городской жизни и вечно торопливого потока людей. Ответ кроется ближе к небу. Там, на высоте верхних этажей самарских высоток, художники смотрят на город через просторные окна мастерских-мансард и ищут вдохновение прямо в нас, спешащих по своим делам. В одну из таких мастерских на 9 этаже дома №3 по проспекту Ленина удалось заглянуть sgpress.ru. Здесь пишет свои картины художник Андрей Березин. Он не монтажник-высотник, но тоже шлет привет самарцам с высоты и рассказывает об особенностях работы в мастерской-мансарде.
 
Каждая – на вес золота
 
Всего на 9-м этаже дома №3 на проспекте Ленина размещено 8 мастерских. Когда переступаешь порог любой из них, то сразу понимаешь, что именно на чердаках и мансардах, с их большими окнами и видом на облака, должны работать настоящие художники. Здесь мир открывается перед человеком практически с высоты птичьего полета и очень много солнечного света. Но такие мастерские – почти дефицит. Всего их насчитывается в Самаре около двух десятков, рассказал Андрей Березин. В 70-е годы при проектировании и строительстве мансарды нескольких домов приспособили под помещения для художников. С тех пор новых помещений для них не строили, поэтому каждое – на вес золота. К такому наследству советской эпохи нынешние власти относятся бережно – помещения никогда не передавались в третьи руки и всегда служили только мастерам изобразительного искусства.
 
- Помещения уникальны за счет своего расположения и освещения. Через окна проходит рассеянный свет, идеальный для живописи. В квартирах с их маленькими окнами добиться такого освещения невозможно. Приходится подбирать лампы, имитирующие дневной свет, но все равно такого эффекта не получится, - объяснил Андрей Березин. 

 













Размер имеет значение
 
Не освещением единым. Немаловажный фактор для художников – площадь помещения. Андрей Березин рассказал об одном курьезном случае, который произошел с его коллегой. Тот натянул холст у себя в квартире и написал большую работу. Но когда пришло время везти картину на выставку, оказалось, что она не проходит в дверь. Так что в тот день посетители выставки работу мастера не увидели. К тому же в квартире сильнее пахнет краской и прочими живописными материалами.
 
- Художник без мастерской – это рабочий без станка. За свою карьеру я сменил 4 рабочих помещения, и когда переехал сюда, у меня произошел какой-то творческий взрыв. Потому что это воздух, это освещение, это большой объем. Я мог писать на больших холстах и не ютиться в узком пространстве, - рассказал художник.

 













Скелеты не в шкафу
 
Художники – это творческие люди со своим видением мира. Каждая мастерская одновременно похожа и не похожа на остальные. Андрею Березину помещение досталось после мастера-пейзажиста. 
 
- Пейзажи – это не мое, поэтому мне пришлось долго переламывать энергетику и переделывать интерьер под себя. Ведь мастерская – это место осуществления души, - объяснил художник.
 
В мастерской Андрея Березина царит напряженная атмосфера. Средневековое оружие и доспехи, байкерская атрибутика и черепа, много черепов животных и людей. И это нормально для живописцев. Практически у каждого художника в мастерской есть черепа, рассказал Андрей Березин. Для них - это анатомическое пособие.















С другой стороны, работам этого художника в принципе присущ мрачный дух. Меня, например, заинтересовала необычная интерпретация истории о Красной Шапочке, в которой, кажется, счастливого конца не намечается.  
 
- Мы же все знаем эту историю в основном по детскому варианту с хэппи-эндом, когда пришли охотники, застрелили волка и всех освободили. А ведь у Шарля Перо в оригинале этого нет – волк просто съел и бабушку, и внучку. А мораль была такая – не крути подолом по лесу. Это картина, где просто нет положительных персонажей. Все, как в жизни, где не бывает плохих и хороших, все люди просто разные, - считает Андрей Березин.

 
Дата: 1 января 2018 , 18:30
570
Автор текста: Сергей Ромашов
Автор фото: Сергей Ромашов
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