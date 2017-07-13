Своими глазами: секреты небесной канцелярии. Как блондинки помогают измерить влажность воздуха

Еще великий русский ученый Михаил Ломоносов заметил: «Человеку ничего не оставалось бы требовать от Бога, если бы он научился правильно предсказывать погоду». И человек этого практически добился. Но вот вопрос, как же синоптики составляют прогнозы? Как измеряют осадки, уровень озона и скорость ветра? Что помогает наблюдать за уровнем загрязнения воздуха? Корреспонденты sgpress.ru побывали на самарской гидрометеостанции, где обо всем подробно рассказал начальник «Самара, ОГМС» Михаил Давыдов.



Для того, чтобы создать прогноз погоды, необходимо нарисовать синоптическую карту. Именно из нее метеорологи узнают о предстоящих осадках или их отсутствии, а также надвигающихся морозах или потеплении. Откуда же берутся данные для составления карты? Конечно же, с метеостанций. Всего в Самарской области их 12 штук, в Самаре – одна.

Итак, мы пришли на метеоплощадку – открытое зеленое поле с множеством непонятных приборов. Каждые три часа наблюдатель обходит метеоплощадку и по определенной методике снимает данные. Это он делает в любую погоду: в жару, дождь, пургу, сорокаградусный мороз. А еще наблюдателям часто приходится ходить с поднятой вверх головой – они смотрят на небо, чтобы определить вид облачности, которых всего насчитывается около ста!Чтобы информация была максимально верной, наблюдатели со всех метеостанций выходят снимать данные синхронно, в одно и тоже время. После сбора информации составляется телеграмма, в которую вносят все показатели, и ее отправляют в Москву. И только потом все полученные данные с метеостанций наносятся на карту. Каждые три часа рисуется новая карта. Если собрать все синоптические карты за последние 50 лет, вы не найдете ни одной одинаковой.Святая святых – психрометрическая будка или «главный термометр губернии». Там расположен психрометр, который состоит из двух термометров. С помощью них определяют влажность воздуха. Один термометр опущен в воду – он показывает температуру более низкую. Другой – сухой, показывает реальную температуру. По разности температур между сухим и влажным термометрами можно определить относительную влажность окружающего воздуха.Зимой, когда вода замерзает, влажность воздуха определяет гигрометр. На самарской метеостанции используется волосной. Волос натуральной блондинки (так как у них более чувствительные волосы) натянут на металлическую рамку. Когда меняется влажность воздуха, меняется и длина волоса. Изменение его длины передаётся стрелке, перемещающейся вдоль шкалы.Идем дальше и знакомимся с гелиографом. Он представляет собой обычный стеклянный шарик, похожий на те, что у шаманов или колдунов. Шар «собирает» солнечные лучи, которые прожигают бумагу на подставке вслед за движением солнца. С помощью полученной таким образом записи по выжженным местам можно судить о продолжительности и силе солнечного сияния.А вот открытая площадка, где собирают данные, полезные для сельчан. Из земли торчат термометры Савинова, которые показывают, насколько прогрелась почва на глубине 5, 10, 15 и 20 см. Их устанавливают только в теплое время года.Для сельского хозяйства есть и вытяжные термометры, которые определяют температуру на глубине 20, 40, 80, 120, 160, 240 и 320 см. Вытаскиваем одну трубку с термометром. Ну вот - на глубине 240 см температура почвы - 7,5 градусов.Еще один интересный прибор - осадкомер Третьякова, который очень похож на бутон цветка. Однако эти «лепестки» - всего лишь защита от ветра. Внутри же находится ведро, в котором собираются осадки – дождь или снег. Чтобы вода не испарилась, она прикрыта специальной воронкой. Потом воду сливают в мерный стаканчик и определяют количество осадков в миллиметрах. 1 мм – это 1 литр воды, вылитый на 1 кв. метр. Например, за июнь этого года выпало 101 мм осадков, то есть более 100 литров воды вылилось на 1 кв. метр, норма же для июня – 60 мм.Все осадки, которые выпадают, исследуют и на кислотный состав. По словам Михаила Давыдова, последние годы никаких кислотных дождей не было, только с примесью песка.Высокие столбики - это анеморумбометр, определяющий направление и скорость ветра. Если отключают электричество, ему на смену приходит флюгер, который придуман ученым Генрихом Вильдом в далеком 1880 году. Его так и назвали - флюгер Вильда. Чем сильнее дует ветер, тем больше отклоняется пластина флюгеля. А по специальной шкале измеряется направление ветра.А вот снегомерные рейки, с помощью которых измеряют высоту снежного покрова. Зимой каждое утро данные передают в городскую администрацию и крупные торговые центры, чтобы те могли вовремя принять меры по уборке снега с улиц и крыш.Подходим к мерзлотомеру – это обычная трубочка с дистиллированной водой. Трубочка опускается в землю, замерзает, и потом наблюдатель определяет, насколько промерзла земля. Это нужно знать, чтобы понимать, на какой глубине прокладывать к строящемуся дому трубы. В Самаре максимальное промерзание земли – метр, поэтому трубы прокладывают на глубине не меньше полутора.С помощью гололедного станка измеряют толщину гололеда. Эти данные наблюдатель передает энергетикам. Те, в свою очередь, используют эту информацию, чтобы оценить риск обрыва линий электропередач. Кстати! Вы знали, что гололед – образование льда на вертикальных поверхностях, а гололедица – на горизонтальных? Поэтому, во время прогноза погоды говорят именно о гололедице на дорогах.На гидрометеостанции следят и за уровнем радиоактивного выпадения. Для этого каждые сутки на специальном столике лежит марля, которая «собирает» радиоактивные частицы воздуха. Марля каждое утро сворачивается и относится в лабораторию, где ее сжигают в муфельных печах. В полученной золе с помощью специальных приборов определяют остаточную радиоактивность.С помощью озонометра измеряется толщина озонового слоя и общее содержание озона в атмосфере. Именно он защищает нашу планету от вредного ультрафиолетового излучения. Если бы его не было, мы бы погибли.Почти все приборы, которые мы увидели, были изобретены еще 150 лет назад. И работают до сих пор. Да, были сконструированы более искусные их аналоги, однако все они зависят от электричества или оказались не так долговечны.Ну а теперь о главном - насколько точны прогнозы синоптиков. Оправдываемость, она же точность, прогнозов на сутки составляет 96%, на три дня – 94-95%. Почему не 100%? Человеку и его технике бесчисленное разнообразие погодных сценариев пока неподвластно. Но сеть наблюдений совершенствуется, точность растет. Сейчас точность краткосрочных прогнозов на 5% выше, чем десять лет назад.