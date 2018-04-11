Своими глазами: новый «СамАрт» показали изнутри

Зрительный зал рассчитан на 400 мест. В нем есть возможность монтировать декорации сразу для трех спектаклей и менять их в один день без потери времени. Это очень удобно для проведения фестивалей.Покрытие сцены было сделано в Германии из лучших образцов слоеной древесины - оно не будет деформироваться и расслаиваться.Одна из самых оригинальных особенностей нового зала - складывающиеся ряды кресел. Всего за пару минут они выезжают один над другим, позволяя по-разному трансформировать пространство зала.По словам Сергей Соколова, подобный подход к функциональности сценического пространства есть в Московском театре имени Вахтангова в малом зрительном зале. Нечто подобное есть в петербургской Александринке. Самый близкий аналог можно найти во Франции - в летнем театре Авиньонского фестиваля.Также в театре будут располагаться цеха: механический - для изготовления несложных металлических конструкций и бутафорский.Уникальная конструкция театра позволит загружать декорации со стороны внутриквартального проезда в цокольный этаж. Подъемник для декораций может поднимать груз весом до 3,5 тонн.

Просторный гардероб и туалетные комнаты, оборудованные специальными местами для переодеваний, позволят большому количеству зрителей комфортно чувствовать себя при посещении «СамАрта».































В новом корпусе построены современные гримуборные: три на первом этаже (для женщин) и столько же на третьем (для мужчин).





Интерактивные экраны в фойе первого, второго и третьего этажа могут демонстрировать, что происходит в театре и на сцене (для задержавшихся зрителей). На экраны также будут выводить ролики об истории театра, спектаклях прошлых десятилетий. Здесь покажут, костюмы, декорации, оформление 90-летней давности. Гости фойе смогут узнать о событиях, происходящих в культуре и искусстве Самары, о спектаклях нашего города и страны. Также будет возможность проводить интернет-трансляции событий, например, фестиваля «Золотая Маска».Первыми спектаклями, которые представят в новом зале после открытия, станут «Горе от ума» в постановке Александра Кузина и «Иванова» Анатолия Праудина.