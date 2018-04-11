Своими глазами: новый «СамАрт» показали изнутри
В 2018 году будет открыто новое здание театра «СамАрт». Об этом во время своего послания жителям области сообщил глава региона Дмитрий Азаров во вторник, 10 апреля. Директор театра «СамАрт» Сергей Соколов провел sgpress.ru эксклюзивную экскурсию по новому зданию.
Зрительный зал рассчитан на 400 мест. В нем есть возможность монтировать декорации сразу для трех спектаклей и менять их в один день без потери времени. Это очень удобно для проведения фестивалей.
Покрытие сцены было сделано в Германии из лучших образцов слоеной древесины - оно не будет деформироваться и расслаиваться.
Одна из самых оригинальных особенностей нового зала - складывающиеся ряды кресел. Всего за пару минут они выезжают один над другим, позволяя по-разному трансформировать пространство зала.
По словам Сергей Соколова, подобный подход к функциональности сценического пространства есть в Московском театре имени Вахтангова в малом зрительном зале. Нечто подобное есть в петербургской Александринке. Самый близкий аналог можно найти во Франции - в летнем театре Авиньонского фестиваля.
Также в театре будут располагаться цеха: механический - для изготовления несложных металлических конструкций и бутафорский.
Уникальная конструкция театра позволит загружать декорации со стороны внутриквартального проезда в цокольный этаж. Подъемник для декораций может поднимать груз весом до 3,5 тонн.
Просторный гардероб и туалетные комнаты, оборудованные специальными местами для переодеваний, позволят большому количеству зрителей комфортно чувствовать себя при посещении «СамАрта».
Интерактивные экраны в фойе первого, второго и третьего этажа могут демонстрировать, что происходит в театре и на сцене (для задержавшихся зрителей). На экраны также будут выводить ролики об истории театра, спектаклях прошлых десятилетий. Здесь покажут, костюмы, декорации, оформление 90-летней давности. Гости фойе смогут узнать о событиях, происходящих в культуре и искусстве Самары, о спектаклях нашего города и страны. Также будет возможность проводить интернет-трансляции событий, например, фестиваля «Золотая Маска».
Первыми спектаклями, которые представят в новом зале после открытия, станут «Горе от ума» в постановке Александра Кузина и «Иванова» Анатолия Праудина.
Зрительный зал рассчитан на 400 мест. В нем есть возможность монтировать декорации сразу для трех спектаклей и менять их в один день без потери времени. Это очень удобно для проведения фестивалей.
Покрытие сцены было сделано в Германии из лучших образцов слоеной древесины - оно не будет деформироваться и расслаиваться.
Одна из самых оригинальных особенностей нового зала - складывающиеся ряды кресел. Всего за пару минут они выезжают один над другим, позволяя по-разному трансформировать пространство зала.
По словам Сергей Соколова, подобный подход к функциональности сценического пространства есть в Московском театре имени Вахтангова в малом зрительном зале. Нечто подобное есть в петербургской Александринке. Самый близкий аналог можно найти во Франции - в летнем театре Авиньонского фестиваля.
Также в театре будут располагаться цеха: механический - для изготовления несложных металлических конструкций и бутафорский.
Уникальная конструкция театра позволит загружать декорации со стороны внутриквартального проезда в цокольный этаж. Подъемник для декораций может поднимать груз весом до 3,5 тонн.
Просторный гардероб и туалетные комнаты, оборудованные специальными местами для переодеваний, позволят большому количеству зрителей комфортно чувствовать себя при посещении «СамАрта».
В новом корпусе построены современные гримуборные: три на первом этаже (для женщин) и столько же на третьем (для мужчин).
Интерактивные экраны в фойе первого, второго и третьего этажа могут демонстрировать, что происходит в театре и на сцене (для задержавшихся зрителей). На экраны также будут выводить ролики об истории театра, спектаклях прошлых десятилетий. Здесь покажут, костюмы, декорации, оформление 90-летней давности. Гости фойе смогут узнать о событиях, происходящих в культуре и искусстве Самары, о спектаклях нашего города и страны. Также будет возможность проводить интернет-трансляции событий, например, фестиваля «Золотая Маска».
Первыми спектаклями, которые представят в новом зале после открытия, станут «Горе от ума» в постановке Александра Кузина и «Иванова» Анатолия Праудина.
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